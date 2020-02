Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) Bauschutt, Siedlungsabfälle, Asbest & Co.: An gleich drei verschiedenen Stellen ist im Brieselanger Gemeindegebiet erneut Müll illegal entsorgt worden. Rund sieben Tonnen haben Mitarbeiter des Bauhofs nahe des alten Kanals in Bredow, am Teich im Gewerbegebiet Zeestow sowie am Nymphensee in Brieselang gefunden, aufgesammelt und schließlich abtransportiert. Die Verursacher können womöglich ermittelt werden, da Papiere sichergestellt werden konnten. Die Entsorgungskosten muss der Landkreis Havelland indes zahlen.

"Es ist leider immer wieder ein Problem. Die illegale Entsorgung von Müll stellt für uns ein großes Ärgernis dar", sagte Marko Haupt, Leiter des Betriebshofes. "Die Natur ächzt, obwohl der Landkreis Havelland Wertstoffhöfe als Anlaufstellen für die Müllentsorgung vorsieht. Es kann einfach nicht wahr sein, dass das ignoriert wird. So können wir den Umweltschutz begraben", betonte er weiter.

Schon im vergangenen Jahr hatte es wilde Müllhalden vor allem in den Waldgebieten Brieselangs gegeben. Anzeigen wurden erstattet. Ermittlungen hatten schließlich ergeben, dass sich womöglich Wanderarbeiter aus dem englischsprachigen Raum für das illegale Abladen des Mülls verantwortlich zeigten. "Jetzt haben wir Papiere, Quittungen und Lebensmittelverpackungen gefunden, die ebenfalls darauf hindeuten, dass es sich um Müllnomaden aus dem englischsprachigen Raum handelt", so Enrico Thom, Teamleiter Bauhof. Die weiteren Ermittlungen sollen nun Aufschluss bringen, nachdem "extrem viel Asbest", mehrere Big Bags voller Dachpappe, Bauschutt und Dämmmaterial gefunden wurde. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 wurden mehr als zwei Tonnen gemischter Siedlungsabfall und Sperrmüll illegal entsorgt. Zudem mussten Lacke und Öle, rund 100 Kilogramm, sowie 670 Kilogramm Alt-Reifen aus der Natur herausgefischt werden. Im aktuellen Fall ist laut Thom vermutlich ein kompletter DDR-Bungalow in Einzelteile zerlegt und entsorgt worden.