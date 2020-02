Manfred Lutzens

Brandenburg an der Havel Gleich der erste Monat des Jahres 2020 sorgte für neue Wetterrekorde, denn dieser Januar wurde der bislang wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1881. Fiel er doch mit seinem Mittel von plus 4,9 Grad gegenüber dem "Soll" (minus 0,2 °) gar um 5,1 Grad zu mild aus. Vom oft zitierten Hochwintermonat war nichts zu spüren. Ja, er übertraf selbst schon noch den üblichen Märzwert (3,9°). Frost, Eis und Schnee suchte man vergeblich. Allein einige morgendliche Reiflandschaften oder überfrorene Autoscheiben machen nun eben keinen Winter. Obwohl etliche Hochdruckgebiete die atlantische Westwindströmung wiederholt stoppen konnten, fehlte es diesen dann an prägnanten Kaltluftvorstößen.

Andererseits sorgten bei uns das Hoch "Xia" gleich zum Jahresbeginn wie dann in der weiteren Folge "Christian", "Dirk" und zum Start in die letzte Dekade der "Ekart" mit bemerkenswertem Luftdruck von 1047 Hektopascal für erstaunlich viel Sonnenschein. Unterbrochen eben durch mehr oder weniger kräftige Tiefs wie "Armien", "Clara", "Elisa" , "Fabio" oder schließlich "Mareile" (30./31.). Letztlich schaffte es die Sonne, die zwar an acht Tagen völlig fehlte, auf eine erstaunliche Gesamtzeit von fast 80 Stunden. Davon entfiel der Hauptanteil auf die ersten beiden Dekaden. An den betreffenden schönen Tagen blieb es zumeist fast wolkenlos.

Auf einem ohnehin untypischen Temperaturniveau - Tier- und Pflanzenwelt "standen Kopf" -, wurden bei wiederholten Auf und Ab binnen weniger Stunden zudem weitere Rekorde geboren. Dazu gehört das Maximum von +13,8 ° am 15. Januar - einer von fünf Tagen mit zweistelligen Plus-Werten. Und selbst in der Nacht zum 31. fiel die Quecksilbersäule nicht unter plus 10,5 ° (!); dem standen die 9,2 bzw. 9,5 ° (10. /15.) kaum nach. Kein einziger Eistag - ständig unter dem Gefrierpunkt - findet sich in den Annalen. Nur einige zaghafte Versuche des dereinst auch in unseren Breiten oft durchaus wochenlang regierenden hart gesottenen Gesellen gab es. Sie beschränkten sich auf sieben Tage mit nur stundenweise leichtem Frost (Tiefstwert - 4 ° am 2.). Zwölfmal reichte es nachts zu Bodenfrost. Am "kältesten" blieb der 26., als das Maximum bei 1,1 Grad verharrte.

Weiter vergrößert hat sich das Niederschlagsdefizit. Regen bzw. Niesel brachten es an insgesamt 14 Tagen im Vergleich zum "Soll" (44,3 l) in der Station Görden nur auf 27,8 l; die größte Menge betrug 8,4 l am 9. Januar. Im Stadtteil Kirchmöser fielen 27,5 l und auf der Eigenen Scholle 26 l.