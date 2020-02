MOZ

Kunitz Loose (MOZ) Von der Afrikanischen Schweinepest infizierte Wildschweine, die von Polen aus durch die Oder nach Deutschland schwimmen könnten, soll ein vor Weihnachten errichteter elektrifizierter Wildschutzzaun abwehren.

Das Problem: Der auf einer Distanz von 120 Kilometern entlang der Neiße und Oder gezogene Zaun steht nicht durchgängig unter Spannung, die ein Wildtier zur Umkehr bewegen würde. So etwa auf dem Abschnitt am Deich-Kilometer 15 zwischen Kunitz Loose bis hin nach Aurith. Das ergab am Dienstag ein Testbesuch der MOZ.