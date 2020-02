Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Donnerstag, 4. Juni, können sich Unternehmen bei der 12. Firmenkontaktmesse an der Technischen Hochschule Brandenburg als attraktive Arbeitgeber präsentieren.

Die Messe bietet die Möglichkeit, zukünftige Mitarbeiter direkt an der Hochschule zu finden. Dabei stehen zwei attraktive Leistungspakete für die Präsentation des Unternehmens an der Technischen Hochschule Brandenburg zur Auswahl. Bei der Kontaktmesse treffen Unternehmer auf bestens qualifizierte Studentinnen und Studenten, die hoch motiviert sind, da sie sich bewusst für den Besuch der Messe entschieden haben.

Neben einem obligatorischen Marketingpaket, Eintrag im Messekatalog sind in den Leistungspaketen auch Freitickets für das Stellenportal enthalten.

Alle Informationen und die richtigen Ansprechpartner für die Buchung eines Stellplatzes sind unter https://th-brandenburg.de/firmenkontaktmesse zu finden.