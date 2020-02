MOZ

Seelow (MOZ) Aus bisher ungeklärter Ursache ist es am Donnerstag an der Putenmastanlage im Müncheberger Weg in Seelow zu einem Brand gekommen.

Circa 30 Tiere verendeten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen waren nicht in Gefahr, meldete die Polizei. Der Brandort wurde von den Beamten beschlagnahmt.

Am Freitag suchen Kriminaltechniker nach der Brandursache. Der Schaden beträgt geschätzte 800 Euro.