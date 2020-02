MOZ

Storkow (MOZ) Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der L23. Ein 82-jährige Fahrer eines Toyota Avensis hatte die Landstraße in Richtung Rieplos befahren und war an einer Einmündung nach links in Richtung Kummersdorf abgebogen. Dabei kollidierte er aus ungeklärter Ursache mit einem Audi A6 einer ihm entgegenkommenden 36-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden der Fahrer des Toyotas und seine Beifahrerin schwer verletzt. Die Fahrerin des Audis, ihr Beifahrer, sowie die drei im Auto befindlichen Kinder im Alter von elf und zwei Jahren wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 35.000 Euro.