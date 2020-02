Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Falkenseer Kastanienallee überraschte am Donnerstagabend zwei Einbrecher in ihrem Haus. Diese waren offenbar durch in offen stehendes Fenster in das Haus gelangt. Durch Geräusche wurde die Bewohnerin auf die Täter aufmerksam. Die Unbekannten verließen fluchtartig das Haus und rannten davon. Über den Notruf alarmierte Polizisten konnten die Flüchtigen trotz der sofortigen Suche und Unterstützung eines Fährtenhundes aber nicht mehr feststellen. Nach dem ersten Überblick wurde aus dem Haus nichts gestohlen. Die Ermittlungen nach den Einbrechern laufen.