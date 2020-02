Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) In der Nacht zum Donnerstag wurden im Falkenseer Stadtgebiet gleich mehrere geparkte Autos beschädigt. Zunächst hatte sich ein Anwohner der Wiesenstraße bei der Polizei gemeldet. An seinem Renault wurde eine Seitenscheibe mittels eines unbekannten Gegenstandes eingeschlagen. Ähnliche Schäden wiesen auch weitere in der Wiesenstraße, sowie in der Habichtstraße und am Bahnhof Finkenkrug abgestellte Pkw auf. In allen vier Fällen wurden keine Gegenstände entwendet. Der entstandene Schaden wird auf jeweils rund 500 Euro geschätzt.