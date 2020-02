Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Fast wirkt der 18 Meter hohe Druckbehälter für den neuen Netzpufferspeicher wie das neue Wahrzeichen in Hennigsdorfs Mitte. Im Mai soll das Bauwerk fertig werden und dessen Technik dann ans Netz gehen. Die Stadtwerke wollen den Speicher mit Warmwasser aus dem Fernwärmenetz speisen und dieses darin mit Hilfe von überschüssig produziertem Strom aus regenerativen Quellen warmhalten. So kann diese Warmwasserreserve in Spitzenzeiten problemlos dem Netz zugeführt werden. Noch wirkt das Äußere des Behälters rostig, das ist natürlich nur vorübergehender Natur. Der Behälter soll isoliert und mit Profilblech verkleidet werden. "Wir arbeiten noch an einem farbenfrohen Konzept", sagte Stadtwerke-Mitarbeiter Thomas Schähl.