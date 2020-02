BRAWO

Kuhlowitz Ein Wachschutz-Mitarbeiter der Asylunterkunft in Kuhlowitz meldete der Polizei am späten Donnerstagabende eine Rauchentwicklung im Sanitärbereich im Erdgeschoss des Gebäudes. Dort hatte ein Brandmelder ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen war in dem Raum aus noch ungeklärter Ursache ein Mülleimer in Brand geraten. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch das Feuer wurde eine Wand beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.