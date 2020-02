GZ

Gransee Durch eine auf der rückwärtigen Seite gelegene Terrassentür verschafften sich Unbekannte am Donnerstag zwischen 8 und 22.35 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Templiner Straße in Gransee.

Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume und öffneten die Schränke. Schadenshöhe: derzeit zirka 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch angeben können, melden sich bitte unter der 03301 8510 bei der Polizei.