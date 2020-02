BRAWO

Emstal Die Polizeidirektion West sucht mit Phantombildern nach zwei Männern, die am am 17. Januar gegen 15.30 Uhr in Emstal in ein Einfamilienhaus einbrachen. Dabei ist ein Bewohner durch die Täter verletzt worden. Der Geschädigte traf bei der Rückkehr auf die Täter, die ihn sofort angriffen und im Anschluss unerkannt flüchteten.Durch Zeugenaussagen konnten nun Phantombilder der beiden Täter erstellt werden.

Der erste Täter wird als männlich und ca. 175cm groß beschrieben. Er trug eine graue Mütze und eine olivfarbene Jacke sowie eine ausgewaschene orange Hose und dunkle Schuhe.

Der zweite Täter wird als männlich, ca. 27-30 Jahre alt, etwa 170-175 cm groß und mit syrisch italienischem Aussehen beschrieben. Er soll braune Haare, einen Dreitagebart und eine schlanke Statur haben. Außerdem trug er am Tattag eine grau-braune Hose und führte eine Tasche mit sich.

Die Kriminalpolizei fragt nun: Wer erkennt die beiden Männer auf den Phantombildern, kann Hinweise auf deren Identität geben oder weiß wo sie sich aufhalten? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Brandenburg unter der Rufnummer 0338/5600 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ kann das Hinweisformular auf dem Bürgerportal genutzt werden: www.polbb.eu/hinweis.