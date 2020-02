Im Logistiklager in Oranienburg wird an der Kapazitätsgrenze gearbeitet. Die Erweiterung ist dringend notwendig. © Foto: Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Mehr als 500 Supermärkte zwischen Frankfurt/Oder und Magdeburg sowie zwischen Spreewald und Ostseeküste versorgt der Lebensmittelhändler Rewe von seinem Logistiklager Oranienburg aus. Doch schon lange stößt das Unternehmen im Gewerbepark Süd an die Kapazitätsgrenzen.

Als das Logistikzentrum mit 52 500 Quadratmetern Lagerfläche im September 2011 eröffnet wurde, befanden sich 350 Märkte auf der Belieferungsliste. Damals standen zirka 350 Mitarbeiter bei Rewe in Lohn und Brot, heute sind es mehr als 570. "Wir müssen unseren Oranienburger Standort dringend erweitern, um für die Frischebereiche mehr Platz zu schaffen", sagte Stefan Hörning, Vorsitzender der Geschäftsleitung Rewe Ost, beim ersten Spatenstich für den Anbau.

Um rund 20 000 Quadratmeter Lagerfläche soll das Logistikzentrum bis Ende 2021 wachsen. Knapp 70 Millionen Euro investiert der Kölner Konzern dann nochmals in Oranienburg. Vor neun Jahren waren es bereits 60 Millionen Euro.

Auf dem östlich angrenzenden Grundstück werden im ersten Bauabschnitt Stellflächen für 100 Lkw und eine doppelstöckige Parkpalette mit etwa 430 Stellplätzen für Mitarbeiterautos gebaut. Gegen Ende dieses Jahres wird das derzeitige Pförtnerhaus abgerissen. Erst damit wird der Platz für den Anbau der neuen Lagerhalle gewonnen.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) begrüßte die Investition, die die regionale Wirtschaft und die bedeutende Logistikbranche in der Hauptstadtregion stärke. Steinbach lobte Rewe für sein Engagement in der Ausbildung. Diese Anstrengungen seien die einzige Möglichkeit, dem zunehmenden Fachkräftemangel wirksam zu begegnen. "Wir sind richtig happy", sagte Steinbach. Oberhavels Bundestagsabgeordneter Uwe Feiler (CDU), parlamentarischer Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, dankte Rewe dafür, Frischeprodukte von regionalen Landwirten in seinem Sortiment gelistet habe. Diesen Trend gelte es auszubauen, so Feiler.