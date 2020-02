Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Wir sind ein kultureller Gemischtwarenladen", beschreibt Marco Büchel, Vorsitzender des Oberbarnimer Kulturvereins, das vielseitige Wirken des Vereins, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert. Vergangene Woche trafen sich die Vereinsmitglieder, um das zurückliegende Jahr zu bilanzieren und einen Ausblick auf das Jubiläumsjahr zu werfen.

Zwei Jubiläen in einem Jahr

Am 11. April jährt sich der Gründungstag des Oberbarnimer Kulturvereins zum 30. Mal. Vieles wurde in diesen drei Jahrzehnten geschaffen – "für Bad Freienwalde und seine Gäste", so Büchel – und natürlich soll der runde Geburtstag groß gefeiert werden. Zumal in diesem Jahr auch die Städtepartnerschaft mit Bad Pyrmont in Niedersachsen ihren 30. Geburtstag erlebt und sich der Kulturverein stark bei dem Austausch der beiden Kurstädte einbringt, beschreibt Marco Büchel, dass es ein besonderes Jahr für den Verein wird.

Die Veranstaltungen in der Konzerthalle In Sankt Georg in Bad Freienwalde, das Betreiben des Aussichts- und des Bismarkturms, die Organisation der Jugendweihen im Altlandkreis Bad Freienwalde sowie die Pflege der Städtepartnerschaft – dies sind nur einige der Aufgaben, mit denen sich der Verein in das Kulturleben der Stadt einbringt und die den Begriff des "kulturellen Gemischtwarenladens" erklären.

10 636 Besucher seien im Jahr 2019 zu den Veranstaltungen des Kulturvereins in die Konzerthalle Sankt Georg gekommen. Der Kulturverein biete regionalen und überregionalen Künstlern eine Bühne in der Konzerthalle, beschreibt Büchel die Vielseitigkeit des Programms. Zu dem gehören neben Konzerten, Lesungen und Kabarett auch die Foyergespräche sowie Ausstellungen. 322 Gäste seien zu den zehn Auflagen der Foyergespräche erschienen, berichtet der Vorsitzende.

Die Besucherzahlen auf dem Aussichts- sowie dem Bismarkturm seien im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Von mehr als 7000 auf nun gut 5000 Gäste, erzählt Marco Büchel und liefert auch gleich eine Erklärung. "Früher bekamen wir Helfer vom Jobcenter vermittelt, die die Türme unter der Woche beaufsichtigen. Das ist jetzt nicht mehr so, sodass die Türme nur noch an den Wochenenden besucht werden können." Die Großzahl der Gäste komme aber ohnehin samstags und sonntags, um die Aussicht von dort zu genießen.

Feiern in der Planung

Mit den beiden Jubiläen in diesem Jahr komme natürlich sehr viel Arbeit auf den Kulturverein zu. Bestehende Veranstaltungen würden teilweise in das Jubiläum eingebunden – so werde die große Saalausstellung in der Konzerthalle in diesem Jahr das Jubiläum zum Thema haben – aber auch zusätzliche Anlässe würden zum runden Geburtstag organisiert werden. Viel verrät Büchel dazu noch nicht, allerdings traf sich die Arbeitsgruppe, die das Jubiläum organisiert, am Mittwoch, um die Planungen voranzutreiben. Und da in diesem Jahr auch noch das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Bad Pyrmont gefeiert wird – passenderweise wurde diese am 3. Oktober 1990, also am Tag der Deutschen Einheit geschlossen – stehen auch dort Feierlichkeiten an, bei deren Planung sich der Kulturverein einbringt. So stehen in diesem Jahr auch gegenseitige Besuche auf dem Plan.

Der Oberbarnimer Kulturverein wurde am 11. April 1990 gegründet. Aktuell engagieren sich 78 Mitglieder. Zu erreichen ist der Verein unter Tel. 03344 332 370, und per Mail unter konzerthalle@bad-freienwalde.de.