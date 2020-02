René Wernitz

Brandenburg/Fläming (BRAWO) Jährlich erkranken in Deutschland etwa 13.700 Menschen an Leukämie. Das ist eine Krebserkrankung des blutbildenden Systems, wie die Deutsche Krebsgesellschaft auf ihrer Webseite erläutert. Demnach ist bei einem schleichenden, womöglich Jahre andauernden Beginn von Chronischer Leukämie die Rede. Mitunter kann es sehr schnell gehen, von ersten Symptomen bis hin zum quälenden Warten auf einen passenden Stammzellspender. Unter Akuter Leukämie leidet nun auch eine Germanistikstudentin aus Brandenburg an der Havel.

Frances (28) liegt im wahrsten Sinne flach, in einem steril gehaltenen Krankenhauszimmer. Bis Oktober stand sie noch voll im Leben. Ihr Freund Christopher, ein Fußballer beim FC Borussia Brandenburg, dort von allen Hugo genannt, spricht von Schlappheit, Übelkeit und anderen Symptomen, die sich bei Frances zunächst verstärkten. Wer denkt da schon an Leukämie?

Die Diagnose steht seit Jahresbeginn: Akute Leukämie. Fakt ist auch, dass die Frau zum Überleben auf eine Spende angewiesen ist. Die Johanniter in Brandenburg/Havel organisieren daher gemeinsam mit der DKMS am 15. Februar eine Registrierungsaktion, um einen möglichen Spender zu finden.

Weiterer Partner der Aktion ist natürlich der FC Borussia Brandenburg, der mit seinen beiden Männermannschaften im Fußballkreis Havelland antritt. Sehr viele Vereinsmitglieder wollen sich registrieren lassen. Selbst wenn sich am 15. Februar für Frances kein Spender findet, könnten die Fußballer doch anderen das Leben retten.

"Es ist beeindruckend in welchem Tempo sich die wichtige Botschaft verbreitet. Gerade die Sportvereine in Brandenburg halten zusammen und verschiedene Firmen bieten ihre Hilfe an. Das macht einfach Freude und lässt uns hoffen, dass wir eine Menge für Frances und auch andere Patienten erreichen können", so Jessica Schulz von den Johannitern.

Die Registrierungsaktion der DKMS, die Abkürzung steht für Deutsche Knochenmarkspenderdatei, findet am 15. Februar von 11.00 bis 15.00 Uhr in der ehemaligen Turnhalle bzw. Schulaula des Von-Saldern-Gymnasiums in Brandenburg an der Havel statt. Jeder zwischen 17 und 55 Jahren kann sich als Spender an diesem Tag testen lassen. Auf www.dkms.de steht erläuternd: "Nur ein Drittel der Patienten findet innerhalb der Familie einen geeigneten Spender. Der Großteil benötigt einen nicht verwandten Spender. Noch immer findet jeder 10. Patient in Deutschland keinen passenden Spender. Das ist der Grund, weshalb wir so viele freiwillige Stammzellspender brauchen."