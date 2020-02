GZ

Wolfsruh Mit einem Dachs, der plötzlich über die Fahrbahn lief, stieß Freitagmorgen gegen 5.20 Uhr eine 52-jährige Renault-Fahrerin zusammen.

Die Frau war auf dem Wolfsruher Weg in Richtung Schulzendorf unterwegs. Das Tier verschwand gleich nach dem Unfall in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug, welches fahrbereit blieb, entstand ein Schaden von zirka 1 500 Euro. Ob und wie schwer das Tier verletzt wurde, ist unklar.