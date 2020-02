Oliver Schwers

Angermünde Die Mitarbeiter in der Angermünder Stadtverwaltung wollten es erst gar nicht glauben: Quasi über Nacht ist ihnen ihr unmittelbarer Chef abhanden gekommen.

Der bisherige Fachbereichsleiter Innere Verwaltung Michael Martin hat völlig überraschend das Handtuch geworfen und ist aus dem Rathaus ausgeschieden. Und zwar aus eigenem Entschluss, wie er selbst bestätigt. Über die Hintergründe schweigt er. "Ich habe selbst fristlos gekündigt", so der 60-Jährige auf Anfrage der Märkischen Oderzeitung. "Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind sich einig." Mehr war nicht zu erfahren.

Neuer Job seit dieser Woche

Doch Martin ist nicht etwa in andere Gefilde entschwunden. Ebenso überraschend taucht er nun in der Gemeinde Wandlitz auf. Dort ist er seit dieser Woche eingestellt mit der Option, künftig als Leiter das Hauptamt der Verwaltung zu übernehmen.

Im Angermünder Rathaus brodelt zwar die Gerüchteküche, doch kann sich niemand den Schritt erklären. Michael Martin gehört gewissermaßen zum Urgestein und war schon unter dem damaligen Bürgermeister Wolf-Hugo Just im Jahre 1995 eingestellt worden. Er leitete das Rechtsamt und das Hauptamt. Später wurde das Aufgabengebiet in Fachbereich Innere Verwaltung umbenannt. Auf der Internetseite der Stadt steht immer noch sein Name.

Michael Martin war bis zu seiner Kündigung zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters. Diese Funktion hat nun Ingrid Greschus vom Fachbereich Finanzen übernommen. Die Aufgaben der Inneren Verwaltung sollen vorerst aufgeteilt worden sein. Dazu gehören zum Beispiel Standesamt, Bürgerbüro, Ortsbeiräte, Wahlen und IT-Kommunikation. Ob es einen neuen Fachbereichsleiter geben wird, ist nicht bekannt.