Silvia Passow

Schönwalde-Glien Zum zweijährigen Bestehen lädt der Verein Schönwalde im Wandel alle Freunde und Wegbegleiter und jene, die es werden wollen, ein. Neben gemeinsamem Essen, Trinken und Feiern sollen zusammen Samenbomben gebastelt werden. Viel erreicht hat man in den zwei Jahren, zum Beispiel an Aufräumaktionen in Schönwalde teilgenommen oder Lesungen für die Kleinsten in der Bibliothek veranstaltet. Die Lesungen werden laut Heike Nicolaisen, die Gründungsmitglied des Vereins ist, gut angenommen.

Der größte Erfolg war bisher die Tassenaktion. Die 16 Mitglieder des Vereins hatten die Schönwalder aufgerufen, ihre entbehrlichen Tassen bei ihnen abzugeben. Diese Tassen werden vom Verein aufbewahrt und bei Festlichkeiten im Ort können diese ausgeliehen und somit die Getränke statt in Papp- oder Plastikbechern in solch einer "Leih-Tasse" ausgeschenkt werden. Auch verschiedene Vereine, die Grundschule Menschenskinder und die Kita Waldeck haben für Feierlichkeiten auf das nachhaltige Angebot bereits zurückgegriffen und sich Tassen ausgeliehen. Mehr als 400 Tassen haben die Vereinsmitglieder in Verwahrung. Die Tassen werden sauber in Kisten an die Einrichtungen verliehen und sollen sauber wieder abgegeben werden. Geht eine Tasse zu Bruch, sollte sie ersetzt werden. Mit der Aktion hat der Verein ein deutliches Zeichen in Sachen Umweltschutz gesetzt.

Gefeiert wird am Samstag, 29. Februar, ab 11 Uhr im Schullandheim Schönwalde, Brandenburgische Straße 59-61, in Schönwalde-Siedlung. Anmeldung an schoenwaldeimwandel@gmx.de erforderlich.