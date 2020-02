Martin Risken

Zehdenick (MOZ) "Make-up macht glücklich", weiß Sybille Günther. Sie muss es wissen, denn seit 20 Jahren bietet sie in ihrem Salon "Beauty Spot" in Zehdenick alles rund das Thema an. Weil eine "gewisse Attraktivität" vornehmlich den Frauen zunehmend wichtiger wird, freuen sich Sybille Günther und ihre Mitarbeiterinnen Sabine Wuschko, Claudia Schubert und Birgit Skambraks über eine steigende Nachfrage nach kosmetischen Behandlungen.

Zunehmend gefragt sind ihre Dienste von Bräuten. Da profitiert das Kosmetikstudio vom Ziegeleipark-Effekt. Das Industriemuseum erfreut sich wachsender Beliebtheit bei Heiratswilligen. Meist werden die Bräute vor Ort geschminkt, was Außeneinsätze an Wochenenden mit sich bringt. "Es macht Spaß, so einen Anlass zu begleiten", sagt Sybille Günther, die bereits auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung zurückblicken kann. Zunächst als Angestellte, später dann als selbstständige Kosmetikerin mit einem eigenen Salon in der Dammhaststraße 44. Die Anfänge des Salons reichen weit zurück. Anfang der 1990er-Jahren übernahm ihre damalige Chefin den Salon vom einstigen Dienstleistungsbetrieb der DDR, später übernahm eine Geschäftsfrau aus Templin das Geschäft, bevor Sybille Günther ihr eigener Chef wurde.

Ende Januar drehte sich in ihrem Salon alles rund um die Schönheit. Höhepunkt war der Aktionstag mit dem Make-up-Artisten Memo Schmage, der die Damen schminkte. Der Berliner Star-Visagist arbeitete bereits für die Modeschöpfer Giorgio Armani und Yves Saint-Laurent. Zum Jubiläum gab es außerdem eine Tombola zugunsten des Vereins Brandenburger Kinderland, der in der Bahnhofstraße 20 in Zehdenick bereits eine Kinder- und Jugendwohngruppe unterhält. Am Ende des Tages kamen so 400 Euro zusammen.