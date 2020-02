Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) In den sozialen Netzwerken mehren sich besorgte Stimmen, die über ein mögliches Atommüll-Endlager im Landkreis spekulieren. Genannt werden dafür Salzstöcke in Netzeband oder unter dem einstigen Bombodrom-Gelände sowie Tonformationen in der Prignitz.

Doch Andreas Hinz, Pressereferent beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), betont, dass sich derzeit "alle Regionen in Deutschland im Suchverfahren" nach dem bestmöglichen Standort für ein Endlager befinden. Aktuell sei die Landkarte weiß, so Hinz. Die Orte, die im Netz kursieren, stammen von alten Untersuchungen, sagt er. "Jetzt gibt es neue Suchkriterien, die 2017 im vom Bundestag beschlossenen Standortauswahlgesetz festgelegt wurden. Diese können auch nicht im Nachhinein angepasst werden."

Zunächst werden die gesetzlichen Ausschlusskriterien angewendet, erklärt Monika Hotopp, Sprecherin der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Dabei handelt es sich um Erdbebengebiete oder Stellen, an denen es aktive geologische Störungen gibt. Die Daten werden von den Landesämtern zugearbeitet. Für die möglichen Gebiete prüft die BGE, ob die gesetzlichen Mindestanforderungen für ein Endlager erfüllt sind. Unter anderem muss das Gestein einen sicheren Einschluss der radioaktiven Abfälle gewährleisten. Es muss eine mindestens 100 Meter starke Schicht aus Kristallin-, Salz- oder Tongestein vorliegen, die das Endlager für hochradioaktive Abfälle umgeben können. Und es muss sich in einer Tiefe von mehr als 300 Metern befinden. Zurzeit gebe es keine Alternative zur Tiefenlagerung des Materials, das sich aktuell in Zwischenlagern befinde.

Im Herbst will die BGE einen Zwischenbericht mit möglichen Teilgebieten für ein Endlager vorstellen, die dann weiter erkundet und verglichen werden. Es sei ein dreistufiges, transparentes Verfahren, das 2031 abgeschlossen sein soll, so Hinz. Dem widersprechen Bürgerinitiativen – auch hier im Kreis.