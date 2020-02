Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Ab kommenden Donnerstag können sich die Falkenseer und alle aus der Region auf noch mehr Möglichkeiten bei der Wahl eines Restaurants freuen. Am 13. Februar um 15 Uhr wird das mexikanische Restaurant Coronita in der Bahnhofstraße 61 in Falkensees Mitte eröffnen - mit Musik, Sektempfang und Vorspeisentellern auf den Tischen.

Derzeit laufen noch die Umbauarbeiten in dem Geschäft, in dem vormals griechisch gespeist werden konnte. Der neue Inhaber heißt Robel Sternke, ist verheiratet und Vater zweier kleiner Töchter und verfügt über langjährige Erfahrung in der Gastronomie und der mexikanischen Küche. Seit 1999 ist Robel Sternke, der 1984 in Bangladesch geboren wurde, in Deutschland und hat immer in der Gastronomie gearbeitet. Etwa 15 Jahre lang war er Küchenchef in mexikanischen Restaurants in Berlin. Seit rund einem Jahr trägt er sich mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen und war auf Immobiliensuche. In Falkensee ist er schließlich fündig geworden. "Die Stadt gefällt mir und die Lage ist toll", sagt er.

Ende Dezember hat Sternke seinen festen Job aufgegeben und widmet sich nun ganz der Selbstständigkeit. Das heißt erstmal viel organisatorische Arbeit und Umbau: Die Wände haben einen neuen Anstrich erhalten, ein Künstler hat mexikanische Masken und Figuren händisch auf die Wände gebracht. Neue Lampen, natürlich im mexikanischen Stil, werden Licht spenden. Ein neuer Fußboden hat Einzug gehalten, die Theke wurde neu gestaltet. Sternke hat neue Tische und Stühle bestellt, auch Besteck, Teller und anderes Geschirr hat er neu gekauft.

Wenn alles fertig ist, bietet das mexikanische Restaurant Platz für 80 Gäste. Im Sommer kann man auch draußen sitzen. Geplant ist, das Coronita an sieben Tagen in der Woche, also von Montag bis Sonntag, offen zu halten. Da es auch einen Mittagstisch bzw. eine Tageskarte geben wird, ist von 11.30 bis circa 23 Uhr geöffnet. Während Robel Sternke in der Küche personell bereits ganz gut aufgestellt ist, wie er sagt, sucht er noch nach Service- und Tresenkräften für sein Team.

Wer die mexikanische Küche kennt, kann sich ab dem 13. Februar auf Fajitas, Burritos, Tacos, Nachos und viele andere mexikanische Köstlichkeiten freuen. Wer noch nie beim Mexikaner war, der kann sich dann in aller Ruhe durch die Speisekarte testen. Robel Sternke empfiehlt schon mal die Gerichte auf der Seite mit den Spezialitäten.