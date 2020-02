Roland Becker

Velten (MOZ) Kämmerer Hartmut Winkler (Foto) wird zum 1. Juli in den Ruhestand gehen. Fast drei Jahrzehnte hat der Veltener in der Stadtverwaltung gearbeitet. Seit 1997 ist er in seiner jetzigen Funktion für die Finanzen zuständig. Viele Jahre, vor allem in der Ära von Bürgermeister Heiko Manthey (CDU), war Winkler auch stellvertretender Bürgermeister der Ofenstadt. Der 63-Jährige hofft, dass er seinen Nachfolger beziehungsweise seine Nachfolgerin noch während seiner Amtszeit einarbeiten kann. Winkler ist sozusagen Finanzer durch und durch. Wenn er die Haushaltspläne der Stadt vorstellte, dann zeigte er sich als Kenner aller, auch noch so versteckter Zahlen. Nachfragen der Abgeordneten konnte er zumeist aus dem Effeff parieren.

Die Stelle ist mittlerweile ausgeschrieben. Bewerbungen sind bis zum 19. März möglich. Das Datum für den Dienstantritt bleibt in der Annonce offen.