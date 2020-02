Thorsten Pifan

Schwedt Taro ist rund ein Jahr alt. Der Terrier-Mischling ist einer der neuen Gäste im Schwedter Tierheim. Ende Januar kam er aus einer anderen, befreundeten Einrichtung. "Seine Vorbesitzer haben Taro einfach aus dem Auto geworfen", erzählt Tierheim-Leiterin Ursula Wyrembek.

Seit 24. Januar ist Taro in Schwedt und sucht nun eine neue Familie. In dem anderen Tierheim lebte der Mischling in einem Rudel. "Er kam mit den anderen zehn Hunden bestens aus", sagt Wyrembek, die sich das Tier genau anschaute, bevor sie ihn unter ihre Fittiche nahm. In der Nationalparkstadt hat sich Taro noch nicht mit allen Hunden angefreundet. Die Tierheim-Leiterin vermutet, dass er sich vielleicht erst akklimatisieren muss.

Fest steht allerdings, dass der Terrier-Mischling sehr gut mit Kindern zurechtkommt. Das Alter von einem Jahr hat der Tierarzt geschätzt, der Taro untersuchte, nachdem er in Schwedt gelandet ist. Seinen Rausschmiss aus dem Auto hat Taro zum Glück ohne große Blessuren überstanden. Zum Gesundheitszustand sagt Wyrembek: "Er ist ärztlich gut versorgt sowie gechipt und geimpft."