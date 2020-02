Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Zum ersten Mal gibt es an diesem Wochenende leuchtende Winterträume im Schlosspark Oranienburg.

Bilderstrecke Winterträume im Schlosspark Oranienburg Bilderstrecke öffnen

Im historischen Teil des Parks leuchten Märchenfiguren, Säulen und Feuerschalen. Dazu sind aus den bunt beleuchteten Bäumen auch Märchen zu hören. Die Stimme von Romy Schneider liest zum Beispiel "Peter und der Wolf" vor. Die vielen großen und kleinen Besucher waren am Premierenabend begeistert, darunter Kilian Fischer aus Bredereiche und seine Familie. An der Kasse bildete sich mit der Dunkelheit eine Schlange. Am historischen Schlossparkportal gibt es auch Essen und Getränke. Die vielen großen und kleinen Besucher waren am Premierenabend begeistert. Die Winterträume sind auch am Sonnabend und Sonntag jeweils von 16 bis 21 Uhr zu erleben.