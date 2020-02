Kerstin Ewald

Ortsmarke (MOZ) "Seit einer Woche ist der Aufzug kaputt", klagt Alfred Grunert, 94 Jahre, Bewohner des Seniorenparks Gerhart-Hauptmann-Straße. An die 100 Leute seien betroffen, ein Großteil nicht mehr gut zu Fuß, viele brauchen wie Grunert einen Rollator. Auf einem Schild am Fahrstuhl steht, dass die Reparatur bis zum 17. Februar dauern wird. "Das ist zu lang!", findet Senior Grunert, von Beruf Bauingenieur.

Für die Mitarbeiter bedeutet der Schaden viel zusätzliche Mühe. Der Speiseraum ist im Erdgeschoss, viele können ihn nun ohne Hilfe nicht erreichen. So tragen die Mitarbeiter die Speisen treppauf in die Zimmer, das Geschirr wieder nach unten. Die Wäsche muss in den Keller gebracht werden. "Wir haben uns bestmöglich auf die Situation eingestellt", sagt Suzanne Jung, die Einrichtungsleiterin, "und dafür die Essens- und Dienstpläne umgestellt." Bewohnern, die zum Arzt müssen oder aus anderen Gründen das Haus verlassen wollen, biete man Hilfen an. Gleich am Sonnabend hätten die Mitarbeiter die Wartungsfirma Otis alarmiert, die Monteure seien schnell gekommen. Hausmeister Jens Sell, der bislang den fast 25 Jahre alten Aufzugs immer wieder in Gang gebracht hat, sieht den derzeitigen Schaden als Sonderfall: "Die Platine für die Steuerung ist defekt und muss nachgebaut werden." Niemand könne da etwas dafür. Ein Mitarbeiter von Otis berichtet: "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Instandsetzung der Anlage."

Alfred Grunert sieht sich und seine Mitbewohner wegen des fehlenden Aufzugs stark eingeschränkt. "Aktivitätenzirkel können teilweise nicht besucht werden, viele Gartengänge fallen aus." Auch sein Mitbewohner Sieghart Daunus versteht nicht, warum die Reparatur der "Achillesferse" der Einrichtung zwei Wochen dauern kann. Alfred Grunert, der zu DDR-Zeiten Häuser geplant hat, schüttelt den Kopf. "In meinem Bereich mussten wir früher jede Menge improvisieren. Wieso verbauen die komplizierte Elektronik, wenn sie die nötigen Teile nicht vorhalten können?"