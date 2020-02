Berlin (NBR) Dass er seine Entscheidung, die Wahl zum Ministerpräsidenten anzunehmen, nicht würde durchhalten können, ist dem FDP-Politiker ­Thomas Kemmerich erst mit Verspätung und unter starkem Druck klar geworden. Nicht weil die Wahl formal inkorrekt abgelaufen wäre – das ist sie trotz des falschen Spiels, das die AfD mit dem eigenen Kandidaten betrieben hat, definitiv nicht –, sondern weil sie den Grundsatz verletzte, dass Demokraten sich nur von Demokraten wählen lassen sollten.

Kemmerich hat inzwischen seinen Rückzug angekündigt. Zurückgetreten ist er noch nicht. Und wie sich nach diversen Krisengesprächen – außer bei der AfD, die feixt sich eins – ergibt, lässt sich die verfahrene Lage so schnell nicht auflösen, jedenfalls nicht sofort. Auch die Forderung der Kanzlerin, die Wahl Kemmerichs müsse "rückgängig" gemacht werden, kommt an gewissen Regularien nicht vorbei.

Das Grundgesetz – in der Erinnerung an "Weimar" – und mit ihm auch die Länderverfassungen sind in der Tendenz auf Kontinuität angelegt. Auch wer als Regierungschef zurücktritt, bleibt im Amt, bis die Nachfolge geregelt ist. Und das sogenannte konstruktive Misstrauensvotum schreibt vor, dass die Abwahl aus dem Amt zwingend mit der Wahl eines Nachfolgers verbunden ist. Neuwahlen gelten als Ultima Ratio, die erst anzustreben sind, wenn parlamentarisch alle Lösungswege blockiert sind, Mehrheiten auch fallweise nicht mehr zustande kommen. Allerdings: Auch der Beschluss zu vorgezogenen Neuwahlen braucht eine Mehrheit, üblicherweise sogar eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Das ist an sich schon eine hohe Hürde, im konkreten Fall aber auch deshalb, weil die Hauptverantwortlichen für das Desaster, Thüringens CDU und FDP, fürchten müssen, bei Neuwahlen vom Wähler abgestraft zu werden. Für die FDP, gerade noch Ministerpräsidentenpartei, könnte es sogar das parlamentarische Aus bedeuten. Manchmal allerdings stellen Neuwahlen die alten Verhältnisse auch nur wieder her. Ist ein Ausweg also auch ohne Wahlen denkbar? Die CDU in Erfurt scheint diesen Weg gehen zu wollen, müsste dafür aber eine neuerliche Volte schlagen und einen Ministerpräsidentenkandidaten der Linken, wahrscheinlich wieder Bodo Ramelow, zumindest tolerieren; so wie sie es ursprünglich vorhatte, von der Bundespartei allerdings ebenso scharf zurückgepfiffen wurde, wie diese nun über die Thüringer Parteifreunde herfällt, weil sie bei der Wahl von Kemmerich mit der AfD gestimmt hatten.

Demokraten sollten untereinander koalieren können. Hätte die Union diesen Grundsatz beherzigt, wäre Thüringen nicht zu diesem Betriebsunfall geworden, der jetzt die Republik in Wallung bringt. Sie hätte dabei allerdings über ihren Schatten springen müssen, um in der heutigen Linken nicht mehr die alte SED zu sehen. Die aus der Bundeszentrale behauptete Äquidistanz zum AfD-Rechtsaußen Höcke und Ramelow – beide gleichermaßen als Extremisten zu sehen –, hat der AfD in einem Augenblick von Realitätsverlust und strategischer Verwirrung ihr Spiel erst ermöglicht.

