Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Freitags ist Gisela Engelmanns Krankenhaus-Tag. Sie besucht Patienten. Die 68-Jährige gehört zu den "Grünen Damen" (manchmal auch Herren) des Krankenhauses Bernau. "Das ist ein ehrenamtlicher Patienten-Besucher-Dienst", erklärt die Rentnerin. "Besucherdienst bedeutet, wir besuchen Patienten, nehmen Anteil und helfen, wo wir können", erzählt sie.

Ihre Beweggründe, sich den "Grünen Damen" anzuschließen, sind einfach. "Wir alle haben schon einmal die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man im Krankenhaus liegt und auf Hilfe, Zuspruch oder etwas Ablenkung angewiesen ist", sagt die ehemalige Lehrerin. "Nicht immer sind Angehörige und Freunde in der Lage, diese Bedürfnissen zu befriedigen. Auch das Krankenhauspersonal hat dafür keine Zeit", weiß sie aus Erfahrung. "Genau diesen Leerraum versuchen wir zu füllen, indem wir zuhören, eine Verbindung zur Außenwelt herstellen, einfühlsam auf die großen und kleinen Sorgen der Patienten eingehen, ihnen etwas zu trinken reichen, des Kopfkissen aufschütteln, eine Zeitung holen, vorlesen oder gemeinsam in Lebensgeschichten kramen", erzählt die Rentnerin. Es sei einfach schön, wenn man das Gefühl habe, dass man ein paar Minuten Unbeschwertheit, Lebensmut, Wertschätzung oder auch ein herzhaftes Lachen im Patientenzimmer hinterlasse.

Doch Mitstreiter für den Patienten-Besucherdienst zu gewinnen, sei schwierig, bedauert die Bernauerin. "Wenn wir Leute ansprechen, um sie für unsere Arbeit zu gewinnen, hören wir oft: ‚Nein, das kann ich nicht! Das geht mir zu nahe!’, Ihr Rezept: "Egal welches Leid hinter oder noch vor dem Patienten liegt, ich kann ihm mit meiner Anwesenheit, meiner Anteilnahme und mit der Zeit, die ich ihm schenke, helfen, einen Teil seiner Last abzuwerfen oder das Leben aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Der Patient fühlt sich wertgeschätzt und nicht alleine gelassen, und ich fühle mich in meinem Ehrenamt geachtet und in der Sinnhaftigkeit meines Tuns bestätigt", argumentiert Gisela Engelmann. "Helfen trägt zum Wohlbefinden beider Seiten bei", steht für sie fest.

Deshalb wird sie nicht müde, die Werbetrommel für die "Grünen Damen und Herren" zu rühren. "Jeder, der freiwillig zwei Stunden pro Woche oder mehr unseren Patienten schenken will, ist herzlich willkommen", verspricht sie. "Keine Angst, es werden keine medizinischen Vorkenntnisse oder Arbeiten von uns erwartet. Wir sind nur Besucher der Patienten – nicht mehr, aber auch nicht weniger!"

Interessenten für dieses Ehrenamt können zu den "Grünen Damen" Gisela Engelmann (Tel. 0176 54381877) und Gisela Michelmann (Tel. 0174 2190492) Kontakt aufnehmen.