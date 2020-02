Ulrich Thiessen

aaa (MOZ) Am Ende ging es um Formulierungen und Gesichtswahrung. Vertreter der drei Regierungsparteien SPD, CDU und Grüne telefonierten am Freitag aus dem Urlaubsdomizil, aus Tagungen heraus und von zu Hause, um am Ende Einigkeit zu demonstrieren.

Bestanden darauf hatte – für die Partner ziemlich überraschend – die neue Landeschefin der Grünen, Julia Schmidt. Sie meldete Gesprächsbedarf an, weil CDU-Chef Michael Stübgen am Mittwoch zunächst auf die Wahl von Thomas Kemmrich (FDP) zum Ministerpräsidenten von Thüringen mit einer Grußadresse geantwortet hatte. Einen Tag später korrigierte er sich und forderte wie die Bundespartei zuvor Neuwahlen. Dabei betonte er ausdrücklich den in den Koalitionsverhandlungen vereinbarten Beschluss der CDU, in keiner Form mit der AfD zusammenzuarbeiten.

Trotzdem kam Schmidt mit der Forderung nach einem Treffen um die Ecke und machte dies öffentlich. Im Hintergrund wurde das begleitet von heftigen Auseinandersetzungen in den sozialen Netzwerken zwischen Grünen und CDU in Oberhavel, wo der stellvertretende CDU-Chef Frank Bommert die Wahl von Kemmrich mit unverhohlenem Jubel über das politische Ende von Rot-Rot-Grün in Erfurt kommentierte.

Personelle Kettenreaktion

Bei SPD und CDU wurde am Freitag hinter vorgehaltener Hand gefragt, ob diese Volte wirklich notwendig war. Erklärt wird sie sich mit dem Zustand der Grünen. Beim kleinsten Koalitionspartner setzte mit der Regierungsbildung eine personelle Kettenreaktion ein. Die erfahrensten Politiker, Ursula Nonnemacher und Axel Vogel, wechselten von der Fraktionsspitze in Ministerämter und nahmen, wie böse Zungen behaupten, alles an personeller Kompetenz in Form von Mitarbeitern mit. In der neuen Landtagsfraktion hat lediglich Benjamin Raschke Parlamentserfahrung. Da die bisherigen beiden Landesvorsitzenden Petra Budke und Clemens Rostock in den Landtag einzogen, mussten sie ihren Posten räumen.

Neue Parteichefs wurden Ende 2019 Julia Schmidt und Alexandra Pichl – beide so gut wie ohne landespolitische Erfahrungen. Wobei die 26-jährige Schmidt erst 2016 bei den Grünen eintrat und es innerhalb von drei Jahren bis zur Landesvorsitzenden brachte. Es waren Schmidt und Pichl, die am Freitag die Diskussionen mit CDU und SPD führten.

Herausgekommen ist ein Papier, in dem mehrmals betont wird, dass die Partner in keiner Form mit der AfD zusammenarbeiten. Bemerkenswert ist, dass dies auf allen politischen Ebenen von der Bundespolitik bis zur kommunalen Ebene gelten soll. Letzteres war so klar noch nicht formuliert worden und dürfte von den Grünen als weitere Schranke und damit als Erfolg verbucht werden. Aus der SPD hieß es, dass diese Formulierung bei künftigen Landratswahlen eine Rolle spielen wird – falls jemand einen solchen mit AfD-Stimmen wählen lassen wolle.