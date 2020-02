Dominik Guggemos, Klaus Wieschemeyer

Berlin Ansehen kann man Christian Lindner nicht, dass er gerade die schwerste Krise seiner Amtszeit als FDP-Vorsitzender zu meistern hat. Er berichtet in geschmeidiger Rhetorik, dass ihm der Parteivorstand mit einem "sehr starken Ergebnis" von 33 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen und einer Nein-Stimme das Vertrauen ausgesprochen hat. Doch es reicht schon ein Blick vor das Hans-Dietrich-Genscher-Haus, um zu sehen, dass dieser Freitag kein normaler Tag für den 41-Jährigen und seine Partei ist. Draußen sind Plakate wie "Lieber mit Faschisten regieren als nicht regieren" zu lesen.

Umso schärfer versucht Lindner, sich von der AfD abzugrenzen. Nachdem die Wahl von Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsident unter Mithilfe der AfD "Zweifel an der Grundhaltung" der Partei ausgelöst hätten, habe sich der Vorstand auf einen "gemeinsamen Wertekonsens" verständigt, sagt er. Dass die Zweifel aufkommen konnten, "bedauern wir zutiefst". Die AfD sei völkisch und setze auf Abschottung, die FDP stehe für das Individuum und Weltoffenheit, so Lindner: "Wir sehen uns als klaren Kontrast und reklamieren für uns, eine Partei der politischen Mitte zu sein."

Seine Partei habe sich in der AfD geirrt, habe nicht mit deren "konstruktiv-destruktiven Oppositionsarbeit", wie Lindner es mehrfach nennt, gerechnet. "Auch ich selbst bin einer Fehleinschätzung unterlegen", sagt er. Klar sei: So eine Fehleinschätzung dürfe sich nicht wiederholen. Wenn es nach der FDP geht, soll in Thüringen jetzt neu gewählt werden.

Von einer Fehleinschätzung will Mike Mohring an diesem Tag allerdings nichts wissen. Die umstrittene Wahl von Kemmerich kam alles andere als überraschend, sagt der Noch-Chef der Thüringer CDU-Fraktion, Mike Mohring, als er am Freitagmorgen ins Berliner Konrad-Adenauer-Haus eilt. "Ich habe vor diesem Tsunami gewarnt, ausdrücklich und ausführlich", betont er vor der Präsidiumssitzung der Bundes-CDU.

Mohring, der noch bis tief in der Nacht in Erfurt mit seiner Fraktion in Krisensitzung war und nicht mehr bei der Wahl zum Fraktionsvorsitz im Mai antreten wird, rechnet an diesem Morgen in der Hauptstadt ab: Mit Kemmerich, dem Berliner Politbetrieb, der eigenen Bundespartei und deren Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Dazu, dass Kemmerich angeblich unfallweise zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, sagt er: "Jeder, der in den Wahlgang gegangen ist, musste damit rechnen, dass so eine Situation entstehen konnte." Und zur Kritik an der Wahl: "Ich kann ja verstehen, dass in Berlin Dinge anders betrachtet werden als in Thüringen. Aber an der Basis in Thüringen hat die Entscheidung eine große Zustimmung."

Als Kramp-Karrenbauer dreieinhalb Stunden später vor die Presse tritt, ist davon nichts und von Selbstkritik wenig zu hören. Zwar räumt die Parteichefin eine "Reihe von Fehlern" ein. Doch nicht bei sich: Die Thüringer CDU habe nicht auf die "klare Empfehlung" der Bundespartei gehört.

Bei der Bundes-CDU bleibe hingegen alles beim bisherigen Unvereinbarkeitsbeschluss: "Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD, weder in direkter noch in indirekter Form", sagt die CDU-Chefin. Das habe das Präsidium einstimmig – auch mit Mohrings Stimme – beschlossen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die CDU-Fraktion bei inhaltlichen Anträgen auf Stimmen der AfD (oder der Linkspartei) verzichtet. Anders als Mohring setzt die Parteichefin immer noch auf Neuwahlen – zumindest theoretisch.

Da von SPD, Grünen und Linken im Landtag "keine Neuwahlen gewünscht sind", könne sich die CDU auch vorstellen, einen Kandidaten von SPD oder Grünen zu wählen, "der das Land nicht spaltet, sondern das Land eint".

Für den Koalitionsausschuss am Sonnabend erwartet Kramp-Karrenbauer einen Vorschlag der Sozialdemokraten, die in Thüringen 8,2 Prozent geholt haben. Einen eigenen Kandidaten will die CDU nicht benennen, zudem gebe es "keine Stimmen für einen Kandidaten der AfD oder der Linkspartei". Also auch nicht für den früheren Regierungschef Bodo Ramelow.

Andere in der Partei fordern einen parteiunabhängigen Kandidaten: Wie Gesundheitsminister Jens Spahn, der eine "Operation Mitte" der demokratischen Parteien Thüringens anregt. Oder JU-Chef Tilman Kuban, der eine Expertenregierung nach österreichischem Vorbild ins Spiel bringt. "Statt Neuwahlen", wie Kuban zusammen mit dem Mittelstandpolitiker Carsten Linnemann feststellt. Beide attackieren gemeinsam Kramp-Karrenbauer: Sie habe die Dinge zu lange laufen lassen. Die Forderung nach einer Expertenregierung bringt Juso-Chef Kevin Kühnert ebenso auf die Palme ("ein alter Vorschlag von Höcke") wie Kramp-Karrenbauers Zuweisung von Mitschuld an SPD und Linke an dem Thüringer Desaster. "Checkt ihr in der CDU eigentlich gar nicht, was ihr gerade anrichtet?", twittert er am Freitagnachmittag.