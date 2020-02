Ina Matthes MOZ

Frankfurt (Oder) Wie können Industriebetriebe weniger Kohlendioxid aus­stoßen? Ein neues Institut des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums DLR in der Lausitz erforscht Technologien, die den Klimagas-Ausstoß senken. Dazu gehört eine bekannte Technik, die aber in der Lausitz neue Dimensionen erreichen soll: Wärmepumpen. Das DLR entwickelt Hochtemperatur-Wärmepumpen für die Industrie.

Sie funktionieren im Prinzip wie die Wärmepumpen, die im Haus für die Erdwärmeheizung genutzt werden: Die Pumpen entziehen der Umwelt Energie. Nur dass Anlagen für Gebäude mit Temperaturen von 80 bis 150 Grad Celsius arbeiten. Eine Wärmepumpe für die Industrie muss es auf 200 bis über 500 Grad und Leistungen im Megawatt-Bereich bringen. "Solche Hochtemperatur-Wärmepumpen für die Industrie gibt es noch nicht", sagt Prof. Uwe Riedel, kommissarischer Leiter des DLR-Instituts für CO2-arme Industrieprozesse. Sie sind besonders für die Kunststoff- oder die Nahrungsmittelindustrie interessant. Dort fällt zum Beispiel bei Kühlanlagen Abwärme an. Die könnte man nutzen. Und zwar so: Eine Wärmepumpe, die mit erneuerbarem Strom angetrieben wird, nimmt die Abwärme auf und hebt sie auf ein Temperaturlevel von mehr als 200 Grad. Diese Wärme wird dann für andere Prozesse in der Produktion eingesetzt. Heute verpufft Abwärme häufig ungenutzt.

Mit Hilfe solcher Wärmepumpen soll auch in künftigen Speicherkraftwerken für erneuerbare Energie Salz in Tanks erhitzt und dabei verflüssigt werden. Flüssiges Salz gilt als ein guter Energiespeicher. Um das Salz aufzuheizen, könnte auch Strom benutzt werden – wie beim Wasserkochen mit einem Tauchsieder. Doch die Wärmepumpe arbeitet viel effizienter, erklärt Uwe Riedel. Der Wirkungsgrad des Speicherkraftwerkes mit einfacher Stromheizung liege bei 35 Prozent, mit einer Hochtemperatur-Wärmepumpe kann er auf 60 bis 70 Prozent steigen.

Mit einer ersten Pilotanlage in Cottbus wollen die Wissenschaftler jetzt Temperaturen um die 250 Grad erreichen. Das neue Institut hat dazu eine kleine Halle in der Nähe der Brandenburgisch Technischen Universität BTU bezogen. Parallel dazu laufen Vorarbeiten für den Neubau einer großen Versuchshalle, die in vier bis fünf Jahren fertig sein soll. Dort wollen die Forscher Wärmepumpen entwickeln, die Salz auf über 500 Grad Celsius aufheizen können. Solche hohen Temperaturen werden für Wärmespeicher-Kraftwerke gebraucht.

Erstes Personal ist eingestellt: 13 Mitarbeiter in Cottbus, neun am zweiten Standort in Zittau, an der Hochschule Zittau/Görlitz. Insgesamt 120 Beschäftigte soll die Einrichtung künftig haben. Sie erforscht nicht nur Wärmepumpen. Ein weiteres Thema sind CO2-sparende Verfahren für Zement- oder Stahlerzeuger beispielsweise. Das DLR ist dazu mit Cemex in Rüdersdorf und Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt im Gespräch. Bei Arcelor Mittal geht es darum, bei der Roheisenproduktion Wasserstoff anstelle von Kohlenstoff einzusetzen. So sinkt der CO2-Ausstoß.

Brandenburg stellt für den Aufbau des Instituts rund zehn Millionen Euro bereit. Die selbe Summe kommt von Sachsen. Der laufende Betrieb wird mit zehn Millionen Euro pro Jahr größtenteils vom Bund finanziert. Je eine halbe Million Euro im Jahr geben die beiden Länder dazu.