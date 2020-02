Beatrix Pohle

Beeskow Er stand tatsächlich auf der Kippe, die Veranstalter waren sich lange nicht sicher, ob, wie und mit wem sie weitermachen sollen. Vereinbarungen der vergangenen Jahre waren abgelaufen, neue Verträge müssen ausgearbeitet werden. Nach Wochen des Grübelns aber setzten sich der Vorstand des Vereins Leichtathletik in Beeskow und Mitglieder des Organisationsteams zusammen, diskutierten, wägten ab und entschieden: Den Altstadtlauf muss es weiterhin geben. Am 7. Juni wird er zum nunmehr neunten Mal ausgetragen.

Hauptsponsor macht weiter

Viele Tage, Wochen, Monate ehrenamtlicher Arbeit sind nötig, um die letztlich gerade mal dreistündige Veranstaltung vorzubereiten und für deren reibungslosen Ablauf zu sorgen. Es müssen neue Partner und Unterstützer gefunden, wieder viele Leute als Helfer mobilisiert werden, damit an die Erfolge der vergangenen Jahre angeknüpft werden kann.

Und auch wenn der Verein aus der Kreisstadt mittlerweile einige Erfahrungen bei der Organisation und Planung diverser Wettkämpfe gesammelt hat, ist ein Lauf dieser Größenordnung auch im neunten Jahr eine ziemliche Herausforderung. Um so wichtiger, dass sich die Veranstalter weiter auf die Raiffeisen-Volksbank als Hauptsponsor verlassen können. Für die Logistik konnte der Verein derweil einen neuen Partner gewinnen.

Viele Hände werden gebraucht

Um 10 Uhr fällt am Altstadtfest-Sonntag der erste Startschuss. Die Helfer sind derweil schon ab Freitag gefragt. So müssen die beliebten Teilnehmer-Shirts zusammen mit den Startnummern sortiert und eingetütet werden, wird das Org.-Büro für die Anmeldungen am Wochen-ende eingerichtet und betreut. Und am Veranstaltungstag selbst sind dann wieder viele Hände im Startbüro, an der Strecke, bei der Teilnehmerverpflegung gefragt.

Kontakt für Sponsoren und Helferper E-Mail an altstadtlauf-beeskow@gmx.de, weitere Infos zum Stand der Vorbereitungen, Aktuelles sowie die Teilnahmebedingungen unter www.beeskow-altstadtlauf.de und www.facebook.com/BeeskowAltstadtlauf/