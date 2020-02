Karsten Mechler

Fürstenwalde Mit dem 14. Spieltag geht die Saison in der nächsten Woche in ihre entscheidende Phase. Neun Runden stehen bis Mitte Mai noch aus.

TTV Hartmannsdorf –

Chemie Erkner II 9:9

Was für eine unfassbare Partie: Die Gäste gewannen beide Doppel und legten drei Einzelsiege nach, wobei Michael Kunert gegen Stephan Schüler nach 0:2-Satzrückstand die Partie noch drehte (-5, -9, 8, 9, 10). Dann aber schlug der TTV mit einem halben Dutzend klarer Erfolge zurück, und plötzlich hieß 6:5. Die kalte Dusche folgte auf dem Fuß: Marco Lufter, Markus Burghardt und Stephan Schüler unterlagen Marcel Gaertner, Phillipp Buttgereit und Hartmut Gaertner jeweils in der Verlängerung des fünften Durchgangs! Es war dies aber mitnichten die Entscheidung. Am Ende wurden leistungsgerecht die Punkte geteilt, weil Michael Schüler im letzten Spiel des Abends gegen Hartmut Gaertner nach mehr als zweieinhalb Stunden das Remis rettete (5, 9, -3, 13).