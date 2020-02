Rick Neßler

Strausberg/Pinnow Bereits zum achten Mal reiste der SV Pinnow für ein solches kompaktes Trainingswochenende in den Sport- und Erholungspark am Rande der Hauptstadt. Ein Wochenende lang bolzten 22 Akteure unter Aufsicht des Dreigestirn-Trainerteams Kondition – aber auch der Spaß kam traditionell nicht zu kurz.

Die durchaus auffallend hohe Teilnehmerzahl kam durch das gute Engagement der zweiten Mannschaft sowie von "Gastspieler" Bastian Völker zustande. Insgesamt nahmen acht Akteure zum allerersten Mal am Training in Strausberg teil und sollten sich am zweiten Abend noch entsprechend vorstellen dürfen.

Eine gewohnt gute Organisa­tion im Vorfeld durch Patrick Höfert ermöglichte allen Beteiligten ein strukturiertes Rahmenprogramm von der Anreise am Freitagnachmittag bis zur Abreise am sonntäglichen Nachmittag.

Passübungen und Spielformen

Nicht immer war es in den zurückliegenden Jahren im Wintertrainingslager möglich, auch draußen auf Naturrasen Einheiten zu absolvieren, doch diesmal konnte – dem Wetter sei dank – ein Mix aus Hallen- und Freiluft- ­Training angeboten werden. So absolvierten die Pinnower Kicker Passübungen und Spielformen am Startabend sowie Sonntagfrüh in den Hallen, Zweikämpfe und Torschüsse am Trainingstag dazwischen waren besser unter freiem Himmel aufgehoben. Am Sonnabendnachmittag ließ man sich auch nicht vom einsetzenden Regen stören.

Aber auch abseits der fußballerischen Aktivitäten wurden Wettkämpfe und Gruppenübungen durchgeführt. Timmy Hintze, diesmal assistiert von Maurice Martini, gewann das Fifa-Turnier und nahm den Wanderpokal wieder mit nach Hause.

Hintze/Bayani als Dartssieger

Beim Dartsturnier musste sich das Titelverteidiger-Duo Patrick Höfert und Lukas Theel bereits im Halbfinale geschlagen geben. Den Triumph durften diesmal Pierre Hintze und Eshagh Bayani bejubeln. Den Schiedsrichter-Regeltest gewannen Kevin Wilke und Hermann Hartwig.

Das kulturelle Highlight fand am späten Sonnabend statt, als alle Neuzugänge eine musikalische Performance vor den Trainingslager-Teilnehmern aufbieten durften. Analog zu "DSDS" schlüpften drei weitere Akteure in die Rolle der Juroren und benoteten anschließend die Leistung. Gesungen wurde entweder solo oder im Duett – es schallte von Josh über Tom Astor bis hin zu Mickie Krause durch die Flure. Die Gassenhauer wurden untermalt von nie geahnten Comedy-Fähigkeiten und Tanzeinlagen.

Feedback durchweg positiv

Es spricht für die Truppe, dass sich keiner zu schade war, vollen Einsatz zu zeigen, um dementsprechend auch beklatscht und gefeiert zu werden.

Auch die beiden quälenden Joggingeinheiten an den zwei Wochenendtagen konnten das positive Feedback aller SVP-Fußballer in der Abschlussrunde nicht trüben. Strausberg war mal wieder ein voller Erfolg, sowohl sportlich, als auch im Sinne der Gemeinschaft. So wäre es nicht verwunderlich, wenn die Teilnehmerzahl beim nächsten Trainingslager weiter steigen würde.

Mit dabei waren: Tom Schwertner, Rick Neßler, Kevin Wiesner, Lukas Theel, Kevin Wilke, Patrick Höfert, Tino Graunke, Dennis Kuhtz, Timmy Hintze, Sebastian Engel, Kevin Langbecker, Philip Hermann, Bastian Völker, Eshagh Bayani, Hermann Hartwig, Christoph Jazdz, Kevin Oppelt, Leon Gerhardt, Maurice Martini, Marcel Meißner, Marvin Hilges, Niklas Falk, Henry Konitzer, Pierre Hintze, David Schrödter