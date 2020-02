Matthias Braun

Frankfurt Eine undankbare Aufgabe erwartet die Drittliga-Handballerinnen des Frankfurter HC, die am Sonnabend beim Schlusslicht Hannoverscher SC zu Gast sind. "So eine Partie ist immer gefährlich", weiß FHC-Trainer Dietmar Schmidt. "Hannover kann in so einem Spiel nur gewinnen. Da müssen wir von Anfang an Zeichen setzen, um beim Gegner erst gar keine Euphorie aufkommen zu lassen."

Mit nur vier Zählern auf der Habenseite hat der Aufsteiger aus der niedersächsischen Landeshauptstadt momentan zwar die Rote Laterne des Tabellenletzten inne, sieht nach der 20:31-Niederlage im Lokalderby bei Meister TV Hannover-Badenstedt aber durchaus "positive Ansätze" und hat den Klassenerhalt noch lange nicht abgehakt. "Die wichtigen Spiele kommen erst noch", heißt es auf der Homepage des Vereins.

Gegner tritt geschlossen auf

Dietmar Schmidt weiß um die Stärken der Niedersachsen. "Sie treten von der ersten bis zur letzten Minute als geschlossene Mannschaft auf und spielen wie viele der norddeutschen Mannschaften eine recht aggressive 6:0-Deckung. Gegen Badenstedt haben sie streckenweise gut mitgehalten." Auch der klare 36:26-Erfolg der Oderstädterinnen aus dem Hinspiel Anfang Oktober zählt am Sonnabend nicht mehr, denn der Aufsteiger konnte seitdem viele Erfahrungen in der Liga sammeln und hofft zudem auf die Zuschauer-Unterstützung der heimischen Kulisse.

Die Frankfurterinnen haben ihrerseits mit dem 26:25-Erfolg in Owschlag wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. "Die Mannschaft hat eine gute Reaktion gezeigt", lobte Dietmar Schmidt. Trotz personeller Engpässe durch Krankheiten und Verletzungen im Team des Tabellendritten gibt sich der 67-Jährige vor dem Spiel am Sonnabend gewohnt kämpferisch. "Wir werden Hannover nicht unterschätzen und wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen."