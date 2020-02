MOZ

Templin Die Brandenburger Linke hat die Stadt Templin für sich entdeckt. Am 22. und 23. Februar will der Landesverband seine 1. Tagung des 7. Landesparteitags in der Uckermark abhalten.

Darüber informiert Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg. Austragungsort ist das Ahorn-Seehotel Templin. Dort wird unter anderem ein neuer Landesvorstand gewählt.

Die derzeitige Landesvorsitzende Anja Mayer bewirbt sich gemeinsam mit Katharina Slanina um die Doppelspitze. Neben dem Leitantrag des Landesvorstandes befassen sich weitere Anträge unter anderem mit dem Großmanöver Defender 2020 oder dem Öffentlichen Personennahverkehr.

Bis jetzt wurde die Doppelspitze von Anja Mayer und der ursprünglich aus Angermünde stammenden Diana Golze besetzt, die bis zu ihrem Rücktritt auch Sozialministerin in Brandenburg war. Golze will jedoch nicht wieder antreten.

Der Landesparteitag wird alle Gremien des Landesverbandes neu wählen: den Landesvorstand, die Landesschiedskommission sowie die Landesfinanzrevisionskommission. Einzelheiten zur Tagesordnung sind unter www.dielinke-brandenburg.de/parteitag im Internet zu finden.