Daniela Windolff

Angermünde Die ganze Welt tanzt und Angermünde ist dabei. Zur weltweit größten Demo gegen Gewalt an Frauen, Mädchen und Kindern, One Billion Rising, erheben sich am 14. Februar Millionen Menschen in hunderten Ländern auf allen Kontinenten der Erde.

Auch in Angermünde. Die Initiativgruppe um Christina Greßmann, Tanzlehrerin der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule, organisiert nun schon zum fünften Mal diese bewegende und fröhliche Tanzdemo zu einem ernsten Thema mit mitreißender Musik, Trommeln und emotionalen Momenten.

In diesem Jahr treffen sich alle erstmals am Piratenschiff auf der Promenade am Mündesee, informieren die Veranstalter. Um 16.30 Uhr startet hier am Freitag die Demo, die dann in einem bunten, tanzenden Zug gemeinsam durch die Stadt zum Marktplatz führt. Dort werden zum Abschluss gemeinsam Wunderkerzen als Zeichen der Solidarität mit allen von Gewalt betroffenen Frauen, Mädchen und Kindern entzündet und die One-Billion-Rising-Hymne gemeinsam getanzt und gesungen. Die Organisatoren rufen alle Bürger der Region auf, diese Aktion zu unterstützen und auch in Angermünde damit Zeichen zu setzen.