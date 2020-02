Stefan Lötsch

Ortsmarke (MOZ) Wann genau mit dem Bau der Ortsumgehung Eisenhüttenstadt/Neuzelle begonnen werden kann, ist noch völlig ungewiss, immerhin starten in der kommenden Woche vorbereitende Maßnahmen, wenn auch abseits des künftigen Baufeldes. So kündigt der Landesbetrieb für Straßenwesen an, dass in Vorbereitung der Baumaßnahme in der Zeit vom 14. April bis 30. April Amphibienfangzäune aufgestellt werden. Damit soll die Zahl der Amphibien erfasst werden. Angegeben sind Flurstücke in der Gemarkung Fünfeichen sowie in der Gemarkung Diehlo, wo die Zäune aufgestellt werden. Der erste Bereich befindet sich oberhalb der Straße An der Pohlitzer Mühle neben der Grube Präsident. Dort soll die Ortsumgehung lang laufen und zur schon bestehenden B 112 führen, wo sie im Bereich der Tankstelle angebunden wird.

Der zweite Bereich, wo Amphibienzäune aufgestellt werden, befindet sich in Diehlo am Ortsausgang zwischen Diehlo und Möbiskruge, zwischen der Landesstraße und der Motocorss-Strecke. Der Landesbetrieb für Straßenwesen betont in seiner Ankündigung, dass durch diese Vorarbeiten nicht über die Zulassung und Ausführung des geplanten Straßenbauvorhabens entschieden wird.

Derzeit liegen die Unterlagen beim Verkehrsministerium des Bundes. Dort wird über die Trassenführung des Projektes entschieden. Wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, ist unklar.