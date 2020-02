Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Die Mitarbeiter des Straßenverkehrsamtes kennen das schon: In der zu Ende gehenden Woche werden wohl wieder mehr Autofahrer als zu Schulzeiten von den beiden stationären Blitzern des Kreises in der Kalberger Straße von Schöneiche und der Beeskower Ringstraße erwischt worden sein. Für Sachgebietsleiter Siaymen Meier liegt die Erklärung auf der Hand. "In den Ferien gibt es mehr Verstöße. Dann sind mehr Ortsunkundige in der Region unterwegs", sagt er. Viele Einheimische wissen längst, wo die Säulen stehen und halten sich an die erlaubte Geschwindigkeiten (in Schöneiche 50 und in Beeskow 30 Kilometer pro Stunde), weiß Meier und findet das in Ordnung so: "Damit ist das Ziel der Messanlagen erreicht."

Geld für die Kreiskasse

Werden Geschwindigkeitsverstöße gemessen, spült das aber auch Geld in die Kreiskasse. 2018 lagen die Einnahmen bei knapp 1,1 Millionen Euro aus 35 164 Verstößen. Für 2019 liegen die Zahlen noch nicht komplett vor. Im ersten halben Jahr aber kamen rund 424 000 Euro aus 17 264 Verstößen zusammen, sodass die Gesamteinnahmen eine ähnliche Höhe erreicht haben könnten wie im Jahr zuvor.

Dieses Geld bringen nicht nur die beiden stationären Blitzer ein. Der Kreis verfügt noch über zwei mobile Messanlagen, die nach Angaben des Straßenverkehrsamtes an mehr als 600 Kontrollpunkten eingesetzt werden. Ausnahme ist Eisenhüttenstadt, das noch aus den Zeiten seiner Kreisfreiheit über eine eigene Straßenverkehrsbehörde verfügt. In der Stahlstadt gibt es eine mobile Messanlage, die Jahreseinnahmen liegen nach Angaben aus dem Rathaus der Stahlstadt bei 133 000 Euro.

Die Tempo-Überwacher des Kreises versuchen, übers Jahr an allen Kontrollpunkten präsent zu sein, wie Sachgebietsleiter Meier berichtet. Die Straßen vor Kitas, Schulen und Altenheimen bildeten dabei Schwerpunkte, hinzu kämen Orte, an denen sich durch zu hohe Geschwindigkeit bedingte Unfälle häufen. Die beiden für die Geschwindigkeitsüberwachung vorhandenen Autos des Kreises seien, mit je zwei Mitarbeitern besetzt, im Zwei-Schicht-System unterwegs. Dabei sind die Kontrollpunkte, die grundsätzlich die für eine Messung nötigen Bedingungen erfüllen müssen, nicht immer exakt an der selben Stelle. Meier führt als Beispiel die Fürstenwalder Dr.-Wilhelm-Külz-Straße an, an der sich mehrere geeignete Stellen befänden. Die Tage der jetzigen mobilen Messanlagen des Kreises, eine mit Radar- und eine mit Lasertechnik ausgestattet, sind allerdings gezählt. Sie sollen Meier zufolge noch in diesem Jahr ersetzt werden.

Indes sind die Besatzungen der Messfahrzeuge immer wieder auch Angriffen ausgesetzt. Es komme schon mal vor, dass ein verärgerter Autofahrer einen Tempo-Kontrolleur zu schubsen versuche, wie Meier berichtet. "Aber unsere Mitarbeiter sind geschult und treten dann deeskalierend auf. Wir nehmen solche Vorkommnisse aber nicht anstandslos hin, sondern gehen dagegen vor." Derartige Geschehnisse seien aber nicht die Regel, betont der Sachgebietsleiter. "Aber es kommt auch vor, dass Fahrzeugfahrer anhalten und unsere Mitarbeiter als Wegelagerer beschimpfen."

Schwerpunkte A12 und B87

Neben Kreis und der Stadt Eisenhüttenstadt überwacht auch die Polizei in Oder-Spree das Tempo. Zahlen für das Vorjahr will die Behörde noch nicht vorlegen, sondern verweist auf die in den nächsten Wochen geplante Veröffentlichung durch das Innenministerium. Klare Kontrollschwerpunkte seien aber die Autobahn 12 und die Bundesstraße 87, berichtet Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß.