Christian Heinig

Ahrensfelde (MOZ) Ahrensfelde, immer wieder Ahrensfelde. Die Gemeinde am Berliner Strandrand ist in den ersten Wochen des neuen Jahres gleich mehrfach pro Woche im Polizeibericht aufgetaucht. Und fast immer ging es dabei um Einbrüche oder Einbruchsversuche.

Die Polizeidirektion Ost bestätigt diese Häufung. Es ist zudem ein Trend, der sich bereits im vergangenen Jahr angedeutet hat. Konkrete Zahlen kann die Polizei zwar nicht nennen, da diese für 2019 erst im März durch den Landesinnenminister präsentiert werden. Aber: Nach bisherigen Erkenntnissen seien für Ahrensfelde im vergangenen Jahr, was Einbruchsdelikte angeht, "steigende Fallzahlen zu erwarten", sagt Polizeikommissar Till-Justus Hille.

13 Einbrüche allein im Januar

Und auch 2020 sind die Diebe bislang eifrig. Nach MOZ-Recherchen gab es allein im Januar in der Gemeinde Ahrensfelde mindestens 13 Einbrüche, dazu mehrere Diebstähle und auch einen bewaffneten Raubüberfall.

Dieser spielte sich kurz nach Neujahr ab, als drei maskierte Männer einen 75-jährigen Mann und seine 33-jährige Lebensgefährtin in einem Einfamilienhaus in Eiche ausgeraubt und gefesselt hatten. Die Täter sollen bewaffnet gewesen sein und hätten Bargeld und weitere Wertsachen erbeutet. Hinzu kamen mehrere Einbrüche in Wohnhäuser, vor allem in den Orten Ahrensfelde und Neu-Lindenberg. Ein anderes beliebtes Ziel waren Kleingärten.

Bei der Suche nach Gründen, weshalb die Gemeinde Ahrensfelde besonders häufig ins Visier von Dieben gerät, spielt laut Polizei auch die Lage eine mögliche Rolle. "Dieser Bereich ist gekennzeichnet von hohem Zuzug und einer hohen Besiedlungsdichte. Weiterhin besteht in diesem Bereich eine gute Verkehrsanbindung in alle Himmelsrichtungen", so Polizeikommissar Hille.

Die Autobahn A 10 ist direkt in Reichweite, gleiches gilt für die Bundesstraße B 158 und die Landdesstraßen L 311 und L 339. Hinzu kommen die Bahnanbindungen (Regionalverkehr und S-Bahn). "Diese Faktoren können für Einbrecher einen möglichen, regionalen Anreiz darstellen, um hier Einbrüche zu verüben", betont der Polizeikommissar. Einschränkend fügt er aber hinzu, dass eine solche Schlussfolgerung nicht in jedem Fall zutreffend sein müsse, da im Einzelfall viele Faktoren Einfluss auf die Auswahl des Tatorts nehmen könnten.

Was den bewaffneten Raub vom 3. Januar angeht, laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch. Deshalb kann Hille zu diesem Fall keine Auskünfte geben.

Diebe auf frischer Tat ertappt

Für Einbruchdelikte gibt es in der Polizeidirektion Ost zudem eine spezielle Sonderkommission: "BAO Villa", die seit 2012 besteht und ihren Dienstort in Erkner hat. Sie ist auch mit Fällen aus der Gemeinde Ahrensfelde befasst.

Wegen der gestiegenen Zahl der Delikte wurde dort die Polizeipräsenz zuletzt erheblich verstärkt – und das mit Erfolg. Ende Januar konnten Zivilbeamte – mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers – zwei tatverdächtige Moldawier festnehmen. Sie waren zuvor bei Einbrüchen in der Kleingartenanlange Ahrensfelder Berge beobachtet worden.