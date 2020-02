Anja Linckus

Fläming (BRAWO) Wer in die gutmütigen und sanften Augen von Remus guckt, der kann sich kaum vorstellen, was ihm in den letzten Jahren geschehen ist und was das liebe Tier durchleiden musste. Jahrelang stand er unversorgt, ohne Pferdegesellschaft und mit kaputtem Fesselgelenk auf einer Weide ohne Unterstand und Zufütterung auf einem entlegenen Hof. Sein alter Besitzer hatte irgendwann die Kontrolle über seinen Hof und die Tiere verloren. So wurde auch der Zaununfall, den Remus vor etwa vier Jahren erlitten hat, nie richtig versorgt. Seit jener Zeit humpelt er auf dreieinhalb Beinen, sein linkes hinteres Fesselgelenk ist kaum belastbar. Im Sommer des vergangenen Jahres hat der Vorbesitzer von Remus den Hof an eine Gruppe engagierter Menschen verkauft, die ihm zusagten auch Remus zu übernehmen. Allerdings wussten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht um seinen Gesundheitszustand. Nach der Übernahme des Hofes wurde das Bein geröntgt. Das Ergebnis: eine massive Arthrose, die dem lieben Pferd unerträgliche Schmerzen bereitet. Was folgte waren viele Gespräche mit Tierärzten und Kliniken zu diesem drastischen Befund, auch die Euthanasie, also Einschläferung von Remus wurde empfohlen. Doch das soll unter allen Umständen verhindert werden, denn wer den Hengst kennenlernt, der merkt, das Remus leben möchte. Er ist nicht nur unheimlich kontaktfreudig und lieb, sondern lässt auch alle Untersuchungen sehr kooperativ über sich ergehen. Und auch der behandelnde Tierarzt vor Ort ist sich sicher, dass Remus nach all den Jahren ohne Gesellschaft und mit diesen höllischen Schmerzen noch ein paar schöne Jahre haben könnte, sofern man ihm diese nehmen kann und einen Endplatz mit Gesellschaft findet. Diese Möglichkeit gibt es, allerdings ist sie mit einer sehr kostspieligen Operation - und gleichzeitig Kastration - und der Notwendigkeit von guter Nachsorge - inklusive Physiotherapie, Schmerzmitteln und zielgerichteter Bewegung von Remus - verbunden. Kostenpunkt: rund 4000 Euro. Damit allerdings stößt die jetzige Hofgruppe finanziell, zeitlich und fachlich an ihre Grenzen. So hat sie ihn zwar entwurmen und impfen sowie die Zähne machen lassen, eine Schmerztherapie initiiert und die Röntgenbilder anfertigen lassen, doch nun ist sie dringend auf Hilfe angewiesen. Eine Gruppe von Tierfreunden, Tierärzten, Tierschutzvereinen und die Hofgruppe hat unter der Schirmherrschaft des Tierfreunde im Fläming e.V. auf https://www.betterplace.org/de/projects/76718-ein-neues-leben-fur-remus einen Spendenaufruf für Remus ins Leben gerufen, um die Operationskosten zusammenzutragen und auf diesem Weg für den lieben Pferdemann einen Endplatz mit ruhiger Wallachgesellschaft mit sozialen Kontakten zu seinesgleichen zu suchen: "Wo jemand ihn wirklich da haben möchte und sein tolles, sanftes Wesen schätzt und dafür sorgt, dass seine jahrelange Einsamkeit und Schmerzen ein für alle mal Vergangenheit sind. Jemand der nichts mehr von ihm verlangt und einfach dafür sorgt, dass er noch ein paar Jahre erleben darf, wie schön das Leben sein kann."

Wer Remus helfen kann und möchte und so für ein Happy End für ihn sorgt, der findet seine ganze Geschichte und auch die Möglichkeit direkt zu spenden - inklusive Spendenbescheinigung - auf

https://www.betterplace.org/de/projects/76718-ein-neues-leben-fur-remus. Eine weitere Möglichkeit Remus zu helfen bieten auch die Tierfreunde im Fläming an. Sie stellen in Paypal sowie ihr Spendenkonto zur Verfügung. Unter: Tierfreunde im Fläming e.V., Mittelbrandenburgische Sparkasse, IBAN: DE02 1605 0000 3660 0082 05, BIC : WELADED1PMB oder per PAYPAL: info@tierfreunde-flaeming.de:info@tierfreunde-flaeming.de:info@tierfreunde-flaeming.de)$, Verwendungszweck jeweils "Remus" hilft jeder noch so große oder kleine Betrag, damit Remus endlich sein Glück und ein schönes Leben bekommen kann. Spendenquittungen können auch hier unter Angabe des Namens und der Anschrift über info@tierfreunde-flaeming.de:info@tierfreunde-flaeming.de:info@tierfreunde-flaeming.de)$ angefordert werden.