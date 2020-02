BRAWO

Mittelmark Auch in diesem Jahr wird das Inline-Skating als attraktiver Freizeitsport voll im Trend liegen. Dennoch kann es zu Verletzungen kommen, wenn man mit unzureichender Technik und mangelnder Schutzausrüstung auf die Rollen geht. Um Vorsorge zu leisten, bietet der Kreissportbund Potsdam-Mittelmark in diesem Jahr wieder vier Inline-Skating Kurse auf dem Gelände des Brandenburger Einkaufszentrums Wust an. Diese finden am 27. April und am 25. Mai jeweils um 10.00 Uhr oder 13.00 Uhr statt. Mit Hilfe des KSB und den professionellen Instruktoren des Deutschen Inline-Skating Verbandes werden den Teilnehmern praktische und theoretische Kenntnisse über das richtige Laufen, Bremsen, sicheres Fallen oder Kurvenlaufen vermittelt. Die Teilnahme ist ab 8 Jahren möglich. Da die Teilnehmerzahl pro Kurs maximal 18 Personen beträgt, ist eine Voranmeldung unbedingt beim Kreissportbund PM erforderlich! Anmeldungen werden unter: Tel: 03382/705684 oder E-Mail: jurich@ksb-pm.de entgegengenommen.