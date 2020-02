Roland Becker

Velten (MOZ) Pro Velten sorgt sich, dass die Ofenstadt zu sehr wächst. Deshalb hat die Fraktion einen bereits im Oktober erarbeiteten Beschluss für die Sitzung des Stadtparlaments am kommenden Donnerstag eingebracht, der ein Bau-Moratorium bezweckt. Damit sollen alle Vorhaben zum Errichten von mehr als 50 Wohnungen so lange gestoppt werde, bis die dafür nötige Infrastruktur geschaffen worden ist. Dazu zählen soziale und kulturelle Einrichtungen ebenso wie eine "deutliche Verbesserung der Anbindung mittels ÖPNV". Allerdings legt die Wählergemeinschaft zur selben Sitzung einen Antrag vor, in dem die Abkehr vom Kampf um den S-Bahn-Anschluss gefordert wird (wir berichteten). Dabei galt die S-Bahn bisher als der wichtigste Baustein für eine spürbare Verbesserung im öffentlichen Nahverkehr. Pro Velten setzt stattdessen in weiteren Anträgen darauf, die bestehenden Buslinien zu verstärken.

Angespannter Mietmarkt

Wird der Antrag auf Begrenzung des Wohnungsbaus auf Kleinprojekte im Stadtparlament angenommen, dürfte das erhebliche Auswirkungen auf Veltens angespannten Wohnungsmarkt haben. Schon jetzt haben Veltener Schwierigkeiten, in ihrer Stadt ein Mietobjekt zu finden. Das Immobilienportal Immoscout.24 (Stand Freitag) hält für Velten 31 Mietangebote vor. Bei zwei Dritteln – hauptsächlich im Entstehen befindliche Wohnungen – liegt die Kaltmiete um oder über zehn Euro pro Quadratmeter.

Pro Velten beunruhigt diese Unterversorgung auf dem Wohnungsmarkt nicht. Stattdessen wird im Antrag von "drohendem Identitätsverlust durch die starke Vergrößerung überbauter Flächen" gesprochen. Man stelle eine "zunehmende Entfremdung der Einwohner" fest. Die Baubegrenzung solle helfen, "unseren Kleinstadtcharakter zu festigen und den Zusammenhalt der Bevölkerung zu stärken". Während die Gemeinden im Berliner Speckgürtel vom Zuzug und damit auch von sprudelnden Steuereinnahmen und im günstigsten Fall von einem leichten Gegentrend hinsichtlich der Verödung von Innenstädten profitieren können, heißt es bei Pro Velten: "Unsere Heimatstadt darf nicht zu einer Berliner Vorstadt werden. Nicht jede Kleinstadt muss wachsen."

Damit stellt sich Veltens stärkste politische Kraft auch gegen das geplante und seit mindestens zwei Jahrzehnten größte Bauvorhaben: An der Nauener Straße sollen in den 20er-Jahren bis zu 1 000 Wohnungen samt Kindergarten entstehen. Die bisherigen Plänen enthalten einen größeren, aber noch nicht genau festgelegten Teil von Wohnungen, die durch eine Stiftung errichtet werden und damit nicht dem maximalen Gewinnstreben unterstellt sind. Zudem hat Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) bereits mehrfach angekündigt, dass die stadteigene REG an der Nauener Straße in den Bau von Sozialwohnungen einsteigen soll.

Für Investoren, die bereits größere Flächen in Velten besitzen, könnte sich Pro Veltens Forderung als Investitionshindernis entpuppen. Findet deren Begrenzungs-Antrag eine Mehrheit, wäre das Bauvorhaben an der Nauener Straße passé. "Ich befürchte, genau darum geht es", bewertet die Bürgermeisterin das Ansinnen von Pro Velten. Auch sie vertrete die Meinung, dass die Infrastruktur mit dem Wohnungsbau mitwachsen muss. Sie beklagt aber: "Bei einer Begrenzung auf 50 Wohneinheiten können aus meiner Sicht keine Sozialwohnungen entstehen."

Ob sich die Abgeordneten der von Pro Velten propagierten Kleinstadt-Idylle anschließen oder aber die Weichen für ein Wachstum in Richtung 15 000 Einwohner stellen, wird sich am Donnerstag entscheiden. Neben dem Antrag von Pro Velten liegt auch einer der Verwaltung vor. Mit diesem soll das Rathaus ermächtigt werden, eine Strategie zur städtebaulichen Entwicklung des Wohngebiets Nauener Straße zu erarbeiten. Laut Hübner ist dieses Zukunftsprojekt bereits ins Landesförderprogramm Stadtumbau III aufgenommen worden.