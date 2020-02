Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Fußboden ist schon entfernt. Jetzt sind die Tapeten an der Reihe. Nachdem sie befeuchtet wurden, werden sie am Freitag mühevoll abgekratzt. Die Firma Göhler Brand- und Wasserschadenbeseitigung aus Eisenhüttenstadt beräumt seit Anfang dieser Woche den WAT-Raum der Lessingschule und meko-Grundschule in der Sabinusstraße.

Dort hatte es vor zwei Wochen gebrannt, nachdem bereits zuvor Scheiben eingeschlagen wurden. Der Raum war erst einmal nicht benutzbar. Polizeiliche Ermittlungen zum Diebstahl im besonders schweren Fall und zur Brandstiftung laufen.

Die Mitarbeiter der Firma Göhler haben nun sortiert, welche Dinge gereinigt werden können und welche entsorgt werden müssen. Im Anschluss müssen Fenster, Elektroanlage und Unterdecke erneuert werden. Der Raum wird gemalert und bekommt einen neuen Bodenbelag. Was diese Aufräumarbeiten kosten und wie hoch der Brandschaden ist, konnte die Stadt bislang noch nicht sagen.

Graffiti, kaputte Fenster, abgebrannte Mülltonnen, beschädigte Gebäudeteile und zerstörte Gartenmöbel – 45 Anzeigen zu Vandalismus an Schulen gab es im vergangenen Jahr. Schwerpunkte waren neben dem Schulgebäude in der Sabinusstraße auch das Oberstufenzentrum und die Grundschule "Am Botanischen Garten", vier weitere Schulen und auch Sportanlagen waren betroffen. "Die Gesamtzahl der Vorkommnisse fällt höher aus", teilt die Stadtverwaltung mit. Nicht alle Schäden seien zur Anzeige gebracht worden.

Auf gut 21 000 Euro beliefen sich die an städtischen Schulen durch Vandalismus verursachten Schäden 2019. Das ist allerdings nur die Summe, die über das Budget des Sport- und Schulverwaltungsamtes lief – sie macht fast 13 Prozent der Gesamtreparaturkosten dieses Amtes aus. Hinzu kamen laut Stadt weitere Kosten für Vandalismusschäden, die zum Beispiel vom Hausmeister direkt repariert oder zusammen mit anderen Aufträgen bearbeitet wurden.

Nach Angaben der Stadt würde eine gesonderte Vandalismus-Schadenversicherung kaum Nutzen bringen. Vandalismus sei zu einem weitverbreiteten gesellschaftlichen Problem geworden. "Nach Auskunft des städtischen Versicherers sind alle Kommunen gleichermaßen von Vandalismusschäden betroffen", heißt es aus dem Rathaus. Das bedeute, dass die Beiträge, die in eine solche Versicherung eingezahlt werden müssten, langfristig etwa so hoch wären wie die Kosten zur Behebung etwaiger Schäden.

Ein Großteil eventueller Schadensummen werde aber ohnehin schon durch andere Versicherungen abgedeckt: Die Gebäudeversicherungen sicherten auch Feuerschäden mit ab, die Inventarversicherungen deckten ebenfalls Feuer, Einbruchdiebstahl und Schäden am Gebäude durch Einbrüche ab. Weiter heißt es: "Grundsätzlich möglich wären Vorkehrungen wie Umzäunung, Videoüberwachung und/oder die zusätzliche Bestreifung durch Polizei oder Wachschutz." Die Stadtverwaltung prüfe nun, welche Maßnahmen sinnvoll und finanzierbar wären.