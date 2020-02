Jens Sell

Rüdersdorf (MOZ) Der Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus bei einer Frau aus Fredersdorf in Märkisch-Oderland hat sich nicht bestätigt. Wie Landrat Gernot Schmidt am Sonnabendmorgen mitteilte, seien die Tests negativ ausgefallen. Die Frau, die sich in der Vergangenheit im asiatischen Raum aufgehalten hatte, war am Freitagmittag mit den typischen Symptomen in die Immanuel-Klinik Rüdersdorf eingeliefert worden. js