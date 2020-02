Helmut Augustiniak

Zachow Die 2020er Vortragsreihe des Heimatverein Ketzin/Havel begann kürzlich mit dem Vortrag des Ortschronisten von Zachow/Gutenpaaren, Detlef Tobian. Anlass war die Ersterwähnung des Ortes vor 850 Jahren, im Jahre 1170.

Im Verbund der Stadt Ketzin/Havel mit seinen Ortsteilen ist das ehemalig selbstständige Dorf Zachow/Gutenpaaren eines der ältesten in dieser 2003 gebildeten Gemeinschaft. Detlef Tobian hat in jahrzehntelanger Forschungsarbeit die Geschichte der beiden Dörfer dokumentiert. Er hält seit 2009 dazu Vorträge und führt in Gutenpaaren und Zachow durch die Kirchen des Ortes. In den acht "Zachower Heften", die im Selbstverlag erschienen und u. a. im Tourismuszentrum Ketzin/Havel erhältlich sind, sind seine Forschungsergebnisse dokumentiert.

Zum Vortrag brachte er sein neuntes Heft mit, das mit "Mystische Orte/Die Anfänge von Zachow und Gutenpaaren" betitelt ist. Im Bürgersaal der Stadt Ketzin/Havel waren alle Plätze besetzt. "Auch wir haben unsere Geschichte", hatte Mandy Fiedler aus Gutenpaaren nach dem Vortrag von Detlef Tobian in der Dorfkirche des Ortes im vergangenen Jahr gesagt. Sie nahm die Einladung des Heimatvereins Ketzin/Havel gern an, auch diesen Vortrag des Ortschronisten zu erleben.

Funde der Jungsteinzeit 3100 bis 2700 vor unserer Zeit deuten im Havelgebiet auf den Beginn des Sesshaftwerdens der Menschen hin. Konzentriert auf das Gebiet Ketzin/Zachow, so sind Gräber aus dieser Zeit recht zahlreich. Auf dem Zachower Gallberg wurde ein steinzeitliches Grab mit einer Rinderbestattung gefunden. Diese Bestattungsart ist recht selten und deutet auf eine Kultstätte hin. Bedeutend sind die 24 mittelsteinzeitlichen Fallgruben bei Fernewerder, die in drei konzentrischen Ringen angeordnet waren. Es ist der einzige Nachweis der Fallgrubenjagd in Mitteleuropa.

Als Albrecht der Bär 1157 die Mark Brandenburg wieder unter seine Herrschaft brachte, verteilte er das Land an seine Ministerialen (Dienstleute). Bei Zachow erhielt ein Albrecht von Schneidlingen ein Gut als Lehen, woher der Name Albrechtswerder stammen könnte. Wahrscheinlich war es ein späterer Besitzer von Albrechtswerder, der 1240 als Vogt von Spandau starb. Die slawische Siedlung Albrechtswerder soll nach archäologischen Befunden bis 1200 bestanden haben. 1282 war sie als wüster Hof aufgeführt. Albrecht von Schneidlingen war der erste namentlich bekannte Zachower.

Eine Urkunde über die Gründung des Ortes Zachow hat sich nicht erhalten. Anzunehmen ist aber, dass 1170 ein Dorf Zachow bestand. Am 28. Dezember 1170 wurde beurkundet, dass Everer von Lindau, Kirchenvogt von Zachow, auf sein Lehen in Zachow verzichtete. Er hatte dieses Lehen von Otto I., dem Sohn Albrechts des Bären, erhalten. Es fiel nun an den Landesherren zurück. Alle Rechte an der Zachower Kirche und diese selbst erhielten die Domherren.

Es ist üblich, das Alter eines Ortes nach seiner urkundlichen Ersterwähnung offiziell zu bestimmen. Zachow könnte damit in diesem Jahr sein 850-jähriges Bestehen feiern.