Niemegk Am Valentinstag, am Freitag den 14. Februar, sind alle Paare, die ihre Beziehung segnen lassen möchten, um 18.30 Uhr in die St.-Johannis-Kirche in Niemegk eingeladen. Der Tag der Verliebten und Liebenden soll mit einem Gottesdienst gefeiert werden. Dabei ist es egal ob sie frisch verliebt sind oder seit fast 70 Jahren verheiratet. "Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm", so steht es in der Bibel. Der Valentinstag hat christliche Wurzeln: Der Legende zufolge traute der italienische Bischof Valentin in der Stadt Terni im dritten Jahrhundert nach Christus gegen das Verbot des Kaisers verliebte Paare und schenkte ihnen Blumen aus seinem Garten. Von ihm geschlossenen Verbindungen waren besonders gesegnet. "An diese Geschichte wollen wir erinnern und die Gottesdienstbesucher in ihren Beziehungen stärken. Auch in unserem Valentins-Gottesdienst bekommt jedes Paar eine Rose geschenkt", so Pfarrer Daniel Geißler, der den Gottesdienst leiten wird.

Alle Paare, die sich im Gottesdienst persönlich segnen lassen möchten, werden um Voranmeldung per Telefon: 033843/51338 oder über pfarramt.niemegk@ekmb.de bis zum 12. Februar gebeten.