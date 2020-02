Direkt am Bahnhof, im Grün an der Poststraße, steht das Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Velten. © Foto: Marco Winkler

Marco Winkler

Velten (MOZ) Dass in Velten Stolpersteine verlegt werden, beruht auf einem Irrtum. Vor Jahren veröffentlichte diese Zeitung ein Foto, das laut Bildunterschrift den jüdischen Arzt Alfred Lehmann zeigen sollte, der zu NS-Zeiten durch Veltens Viktoriastraße getrieben wird. "Wie wir herausfanden, war der Mann auf dem Foto nicht Dr. Lehmann, sondern ein Veltener Bürger, ebenfalls Jude", erinnert sich Tatjana Stuchly an den Auslöser ihrer Recherche zu Familie Lehmann. Sieben Jahre vergingen, bis die 2008 gegründete Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine Ende März 2015 vier Steine für Familie Lehmann verlegen lassen konnte. Weitere fünf Jahre brauchte es, bis Velten am 20. Februar die nächsten Stolpersteine bekommt: für das Ehepaar Gustav und Erna Gersinski sowie für Richard Ungermann.

Stadt wollte keine Stele

"Wir sind sehr gründlich und versuchen, alles genau zu recherchieren", sagt Tatjana Stuchly im Gespräch. Die AG, die Teil der Veltener Initiativgruppe gegen Gewalt und Rassismus ist, hat sechs Mitglieder. Eines ist Jutta Lukowski. Sie hat recherchiert: unter anderem im Keramik- und Ofenmuseum, in der Gedenkstätte Sachsenhausen, der Veltener Stadtgeschichte, in Büchern von Hans Biereigel, im Bundesarchiv. Sie hat Erlebnisberichte aus diversen KZ studiert. Und sie hat noch knapp zwei Wochen Zeit, um eine Broschüre als Begleitung für die Stolpersteine zusammenzustellen. "Ich versuche, so viele Originaldokumente wie möglich als Anschauungsmaterial in die Broschüre zu bekommen", sagt sie. Die Zeit rennt. "Das schaffen wir schon", sagt Jutta Lukowski.

Eine besondere Quelle kann die AG aufweisen: die Nichte von Erna Gersinski. "Sie hat uns mit Fotomaterial geholfen", sagt Tatjana Stuchly. "Sie setzt sich seit Jahren vehement dafür ein, dass es zu einem Gedenken kommt." Allerdings hatte die Nichte ein anderes Erinnern im Sinn. "Sie war dagegen", sagt Tatjana Stuchly. Der Nichte schwebte eine Stele oder Tafel vor. Deshalb arbeitete die AG anfangs darauf hin. "Doch die Stadt hat die Stele abgelehnt", berichtet Stuchly. In einem Schreiben von Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) sei ihr und der ehrenamtlich arbeitenden AG mitgeteilt worden, dass sich auch in Velten die Stolpersteine etabliert hätten – obwohl es erst vier gibt – und künftig nur noch in dieser Form an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht werden soll. Das bestätigt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage. Tatjana Stuchly: "Wir konnten die Nichte dann aber von den Stolpersteinen überzeugen."

In Velten sind die Namen Ger­sinski und Ungermann keine unbekannten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Straßen und Schulen nach ihnen benannt. Bis zur Rückbenennung Anfang der 1990er-Jahre trugen die Barbara-Zürner-Oberschule, der Viktoriapark und die Viktoriastraße Gustav Gersinskis Namen, nach Richard Ungermann war die Wilhelmstraße und die POS (heute Linden-Grundschule) benannt.

Die Stadtverordneten hätten laut Tatjana Stuchly verkannt, dass die drei Veltener Opfer politischer Verfolgung waren. "Velten soll wieder Velten sein", habe die Begründung damals geheißen. Dabei gehe es um Menschen, die in der Stadt gelebt und gearbeitet haben, und nicht um Mitgliedschaften der Kommunistischen Partei KPD. "In der DDR wurden sie hochgehalten, danach fallengelassen", so Stuchly. "Die Namen hörten sich nach Kommunismus an, nach DDR, deshalb wohl die Rückbenennung der Straßen", sagt Petra Ott, AG-Mitglied und Lehrerin an der Zürner-Oberschule. Ihre Schüler pflegen die Stolpersteine für Familie Lehmann. "Für die neuen Steine werden sie das auch übernehmen."

Hausnummern 13 und 19

Die Stolpersteinverlegung findet am Donnerstag, 20. Februar, in der Wilhelmstraße statt: vor der Hausnummer 13 für Erna und Gustav Gersinski sowie vor der Hausnummer 19 für Richard Ungermann. Beginn ist um 15 Uhr. Der Kölner Künstler und Initiator der Gedenk-Aktion Gunter Demnig verlegt die Steine.

Für Jutta Lukowsi ist die Botschaft der Steine auch, dass mit politisch anders Denkenden nicht einfach "kurzer Prozess" gemacht werden dürfe. Tatjana Stuchly sagt mit Blick auf Thüringen: "Wir sollten wachsam sein."

Gedanklich ist die AG Stolpersteine schon einen Schritt weiter. Auf dem Veltener Bürger, der irrtümlich für den Arzt Alfred Lehmann gehalten wurde, liegt das Hauptaugenmerk der nächsten Rechercherarbeit. "Wir haben schon einige Informationen und Erkenntnisse über ihn und seine Frau", sagt Tatjana Stuchly. Bald soll tiefer in die Archiv-Arbeit und Aufarbeitung eingestiegen werden.