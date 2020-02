Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Anfang des 20. Jahrhunderts war es eine Modeerscheinung, als Autor von seinen inspirierenden Vorlagen völlig "gebannt" zu sein. So entstanden Buchtitel wie "Im Banne der freien Reichsstadt", "Im Banne der Pole" und "Im Banne der Heimath und andere Thüringer Geschichten".

Von Brandenburg an der Havel und dem märkischen Umland ohnehin angetan war Erich Krebs. Ab 1922 fungierte er als Herausgeber der vom Lehrer- und Lehrerinnenverein Brandenburg (Havel) e.V. vollbrachten "Blätter für Heimatpflege", die sich bis 1928 auf 31 "Blätter" summierten (und die der Arbeitskreis Stadtgeschichte seit 1993 fortführt).

1926 legte Erich Krebs mit "Fahrten ins Land. Ein heimatliches Wanderbuch in die weitere Umgebung von Brandenburg (Havel)" nach und war 1927 "Im Banne der Heimat" angekommen, womit er "Geschichten aus der alten Chur- und Hauptstadt Brandenburg" verewigte. 182 Seiten voller Sagen und Heimatgeschichten aus und über Brandenburg an der Havel samt Umgebung – wiederum zusammengestellt vom Lehrerverein und gedruckt bei O. Sidow & Co. Die Texte steuerten Robert Bickenbach, Karl Brüggemann, Hans Buge, Elisabeth Evenius, Otto Felsberg, Kurt Holtz, Martha Kehr, Wilhelm Kotzde, Adolf May, Hans Schneider und Herausgeber Erich Krebs bei, wozu der Brandenburger Zeichenlehrer Norbert Ehrenreich Federzeichnungen kreierte. Ein hübsches Buch mit viel(en) Brandenburger Geschichte(en). Als fast 100-jähriges Original ist es manchmal sogar noch zu bekommen und dank Eugen Gliege sogar druckfrisch. "Als ich dieses Buch entdeckt habe, war ich völlig begeistert und dachte, das muss es wieder geben", schildert der gebürtige Nauener und langjährige Pressezeichner, der sich seit 1998 als Geschichten- und Sagensammler in märkischen Gefilden verdient gemacht hat. Diverse Bücher für verschiedenste Orte brachte er mit seiner Frau Constanze im Selbstverlag heraus, auch Heimatkalender hat er vollbracht, alte Ansichten hübscher Orte gebündelt und Bücher, die ihm besonders gefallen, als Nachdrucke aufleben lassen. Wie jüngst "Die Altmark im Dreißigjährigen Krieg" (Original von 1904) und eben "Im Banne der Heimat – Geschichten aus der alten Chur- und Hauptstadt Brandenburg". Gliege präzisiert: "Das Buch ist von mir bearbeitet im Nachdruck erschienen", hat deswegen nun zehn Seiten mehr und kostet trotzdem reichlich weniger als die meisten Originale, die auf dem Markt noch zu haben sind. Glieges Nachdruck gibt es für 15 Euro beispielsweise via Internetseiteund manchmal sogar am "bannenden" Ort und höchstpersönlich. Eugen Gliege: "Am Mittwoch, 12. Februar, präsentiere ich das Buch in der Thalia-Buchhandlung in der Sankt-Annen-Galerie in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Über interessierte Gesprächspartner freue ich mich. Außerdem werde ich auch meine anderen Brandenburg-Bücher bei Bedarf signieren."