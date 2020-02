BRAWO

Niemegk Der NiemegkerCarnevalsClub - NCC - die Prinzenpaare (hier Vicky I. und Lars I.) und die "Let’s Dance Band" sind bereit für die "tollen Tage" in der Stadthalle "Lindenhof" in Niemegk. Am 16. Februar startet um 14.00 Uhr der Kinderfasching, der Seniorenkarneval findet am Sonntag, 23. Februar, um 14.00 Uhr statt. Karten dafür sind unter 033843/50201 zu bestellen. Am 21./22. Februar und am 24. Februar finden jeweils um 19.30 Uhr die Abendveranstaltungen des Clubs statt. Karten dafür sind erhältlich bei der Allianz Versicherung, Juristenstraße 2, Telefon: 033843/50720 Foto: NCC