Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Eingang zum Schlosspark Oranienburg musste am Sonnabend um 18.30 Uhr wegen Überfüllung des Parks vorübergehen geschlossen werden. Hunderte Besucher standen zwischenzeitlich umsonst an. Erst gegen 20 Uhr könnten wieder Besucher eingelassen werden, teilte die Tourismus- und Kulturgesellschaft TKO mit.

Auf Facebook teilten Besucher, die nicht eingelassen werden, ihren Frust mit: "Danke für 40 Minuten umsonst anstehen." Bereits ab 16.30 Uhr bildete sich eine Schlange am Kassenhäuschen. Das schöne Wetter trug zum großen Interesse bei.

Die neue Veranstaltung "Winterträume" hatte schon am Premierenabend am Freitag 1 400 Besucher angelockt. Die positive Resonanz der Besucher und in der Berichterstattung inklusive einer Live-Schaltung der rbb-Sendung zibb am Freitagabend sorgten dann wohl für den großen Ansturm am Sonnabend. Bereits unmittelbar nach der Öffnung um 16 Uhr und vor dem Dunkelwerden kamen viele Besucher in den Park, wo es beleuchtete Märchenfiguren und andere bunte Leuchtkörper zu bestaunen gibt.

Die TKO zeigte sich von einem derart großen Ansturm überrascht. Am Sonntag öffnen die "Winterträume" noch einmal von 16 bis 21 Uhr.